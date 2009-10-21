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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۷

فرهنگ و معترف از مدیر کل هنرهای نمایشی حکم گرفتند

فرهنگ و معترف از مدیر کل هنرهای نمایشی حکم گرفتند

محمود فرهنگ و مریم معترف با احکام حسین پارسایی به ترتیب به سمت‌های مسئول دفتر نمایش‌های دینی و مدیر اداره برنامه‌های نمایش منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد پارسایی ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده فرهنگ در سرپرستی اداره برنامه‌های نمایش (اداره تئاتر) وی را به خاطر تجربیات گرانقدر در حوزه تئاتر دینی به عنوان مسئول دفتر نمایش‌های دینی اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد.

در حکم مدیر کل هنرهای نمایشی خطاب به معترف آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جناب عالی در عرصه هنری و مدیریتی به موجب این حکم به سمت مدیر اداره برنامه‌های نمایشی (اداره تئاتر) منصوب می‌شوید. امید است در سایه تعامل با هنرمندان فرهیخته تئاتر شاهد تعالی بیش از پیش آن اداره باشیم.

کد مطلب 968874

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