ترور نیروهای انقلابی نشانه استیصال دشمنان اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ملا احمد فخری بعداز ظهر چهارشنبه درمراسم یادبود شهدای حادثه تروریستی اخیر منطقه سیستان و بلوچستان که با حضور فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، ائمه جمعه و فرمانداران منطقه اورامانات، مسئولین و فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرستان جوانرود برگزار شد،اظهار داشت: مردم مسلمان ایران وحدت و اخوت اسلامی خود را به نمایش گذاشته اند، اما دشمنان تحمل این وحدت و برادری در بین مسلمانان را ندارند و در صدد انتقام گیری از مردم متدین ایران هستند.

وی افزود: افرادی که مخالف وحدت و اخوت مسلمانان هستند با ترور شخصیت ها قصد دارند در صفوف متحد مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.

امام جمعه جوانرود ترور شخصیتها را نشانه درماندگی و استیصال دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بر شمرد و گفت: این شهادت ها نه تنها باعث تضعیف اراده مسلمین نمی شود، بلکه بر خلاف اهداف دشمنان وحدت مسلمانان را مستحکم ترمی کند.

در ادامه این مراسم فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه نیز گفت: ملت ما چه شیعه و چه سنی راه خود را شناخته و امروز با افتخار و اقتدار پرچمدار مبارزه با جور و ستم است و سر نوشت خود را با دست خود تعیین می کند.

سردارعظیمی با اشاره به ادعای دروغین استکبار و دشمنان ملت ایران، تصریح کرد: اگر استکبار و دشمنان این ملت شعار دموکراسی و حقوق بشر را سرمی دهند، چرا مردم را به خاک و خون می کشند.

وی اظهار داشت: وحدت بین شیعه و سنی راه صلاح و خیر خواهی است و با هوشیاری و آگاهی مردم هیچ کس نمی تواند ضربه ای به آن بزند.

در پایان این مراسم میثاق نامه مردم کرد نشین منطقه اورامانات با شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان و محکومیت این اقدام تروریستی قرائت شد.