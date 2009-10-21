به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر معاصر اعلام کرد این نمایش هر روز جز شنبهها ساعت 15/20 در سالن اصلی تئاتر شهر پذیرای علاقمندان است. همچنین گروه نمایش "رومولوس کبیر" به زودی پذیرای نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
با توجه به استقبال مردم، هنرمندان و اصحاب رسانه از نمایش "رومولوس کبیر" نوشته فریدریش دورنمات، از نمایندگان مردم در مجلس برای دیدن این نمایش دعوت شده است. همچنین دانشجویان میتوانند با هماهنگی دانشکده مربوط و نیز روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر این نمایش را با تخفیف ویژه ببینند.
"رومولوس کبیر" با بازی رحیم نوروزی، سهراب سلیمی، مهدی سلطانی، سیامک صفری، پیام دهکردی، داریوش موفق، افسانه ماهیان، علا حسینی، هادی عامل، ریما رامینفر و... داستان رومولوس را روایت میکند که در ظاهر با تصمیمهای اشتباه و غیر منطقی زمینه سرنگونی حکومت خود را فراهم میکند.
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