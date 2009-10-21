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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

فردا در نمایشگاه مطبوعات/

"تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" در غرفه "مهر" بررسی می‌شود

"تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" در غرفه "مهر" بررسی می‌شود

نشست "تحصیل در خارج از کشور؛ چالشها و انتظارات" با حضور رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سئوالات دانشجویان و خانواده های آنها پنجشنبه 30 مهر ماه در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده روز پنجشنبه 30 مهر ماه از ساعت 30/13 تا 30/14 بعدازظهر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر پاسخگوی سئوالات دانشجویان و خانواده های آنها خواهد بود.

نشست "تحصیل در خارج از کشور، چالشها و انتظارات" به منظور اطلاع خانواده ها از آخرین وضعیت موسسات مجاز و غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج، وضعیت اعتبار دانشگاههای خارج از کشور و چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و سایر موضوعات مربوطه به گروه علوم پزشکی برگزار می شود.

علاوه بر اینکه امکان حضور علاقه مندان و دانشجویان در این نشست فراهم است آنها می توانند سئوالات خود را به آدرس الکترونیکی h&u@mehrnews.com ارسال و پاسخهای خود را در گروه حوزه و دانشگاه مشاهده کنند.

خبرنگاران سایر رسانه های گروهی نیز می توانند برای طرح سئوالات خود به غرفه خبرگزاری مهر مراجعه کنند.

شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از 28 مهر تا 4 آبان در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. عموم مردم می توانند از ساعت 9 صبح تا 19 بعدازظهر از نمایشگاه بازدید کنند.
کد مطلب 968879

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