به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده روز پنجشنبه 30 مهر ماه از ساعت 30/13 تا 30/14 بعدازظهر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر پاسخگوی سئوالات دانشجویان و خانواده های آنها خواهد بود.

نشست "تحصیل در خارج از کشور، چالشها و انتظارات" به منظور اطلاع خانواده ها از آخرین وضعیت موسسات مجاز و غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج، وضعیت اعتبار دانشگاههای خارج از کشور و چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و سایر موضوعات مربوطه به گروه علوم پزشکی برگزار می شود.

علاوه بر اینکه امکان حضور علاقه مندان و دانشجویان در این نشست فراهم است آنها می توانند سئوالات خود را به آدرس الکترونیکی h&u@mehrnews.com ارسال و پاسخهای خود را در گروه حوزه و دانشگاه مشاهده کنند.

خبرنگاران سایر رسانه های گروهی نیز می توانند برای طرح سئوالات خود به غرفه خبرگزاری مهر مراجعه کنند.

شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از 28 مهر تا 4 آبان در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. عموم مردم می توانند از ساعت 9 صبح تا 19 بعدازظهر از نمایشگاه بازدید کنند.