به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه با اعلام اینکه سال گذشته بیش از 100 معلول از طریق ماده 3 درصدى ارگان‌هاى دولتى استخدام رسمى شده‌اند گفت: استخدام 3 درصد عدد زیادی نیست و نمی توان گفت با این تعداد می توان مشکلات بیکاری معلولان را حل کند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اکنون بیشترین استخدام در آموزش و پرورش انجام می شود افزود: این ارگان دولتی نیز از بین معلولان نیرویی استخدام نمی کند و استخدام سه درصد از پرسنل تمامی ارگان های دولتی از بین معلولان توسط قانون ذکر شده است که امتناع ارگان ها از این بند تخلف محسوب می شود.