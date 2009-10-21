  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

فقیه خبر داد:

103معلول در ارگانهاى دولتى استخدام رسمى مى‌شوند

103معلول در ارگانهاى دولتى استخدام رسمى مى‌شوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور از استخدام رسمی 103 معلول طبق قانون 3 درصدی استخدام معلولان در ارگانهای دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه با اعلام اینکه سال گذشته بیش از 100 معلول از طریق ماده 3 درصدى ارگان‌هاى دولتى استخدام رسمى شده‌اند گفت: استخدام 3 درصد عدد زیادی نیست و نمی توان گفت با این تعداد می توان مشکلات بیکاری معلولان را حل کند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اکنون بیشترین استخدام در آموزش و پرورش انجام می شود افزود: این ارگان دولتی نیز از بین معلولان نیرویی استخدام نمی کند و استخدام سه درصد از پرسنل تمامی ارگان های دولتی از بین معلولان توسط قانون ذکر شده است که امتناع ارگان ها از این بند تخلف محسوب می شود.

کد مطلب 968884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها