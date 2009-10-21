مانور مقابله با آتش سوزی در نیروگاه شهیدرجایی قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مانور مقابله با آتش سوزی مخازن سوخت نیروگاه شهید رجایی که عصر چهارشنبه اجرا شد تمامی مراحل مربوط به اطفا حریق و امداد و نجات مجروحان این نوع حوادث در نیروگاه شبیه سازی و عملیاتی شد.

این مانور به منظور ارتقای آمادگی کارکنان نیروگاه برای مقابله با آتش سوزی احتمالی در مخازن سوخت و نیز افزایش آگاهی و سرعت عمل گروه های مقابله، تخلیه، تامین و کمک و مقابله در مهار آتش مخازن سوخت اجرا شد.

بر اساس این گزارش متعاقب اطلاع رسانی کارکنان ایستگاه انتقال سوخت در مورد وقوع حریق در مخازن سوخت مایع، ابتدا کارکنان ایستگاه انتقال سوخت وارد عمل شدند و با کپسولهای پرتابل اقدام به اطفا حریق کردند.

سپس گروه ایمنی به سرعت در محل حادثه حضور یافتند و در کمترین زمان نسبت به اطفا حریق فرضی و محصور کردن محیط اقدام کردند.

در ادامه مانور کارکنان درمانگاه با آمبولانس در محل حادثه مستقر و نسبت به حمل مصدومان و مجروحان و ارائه کمکهای اولیه اقدام کردند.

با توجه به وسعت حادثه فرضی، طی تماس تلفنی فراخوان کمک به ایستگاه اتش نشانی آبیک و اورژانس حوادث بزرگراه قزوین، تهران هم اعلام کمک شد که یک تیم آتش نشان با یک دستگاه خودروی اطفا و تیم امدادی در نیروگاه حضور یافته و حریق را مهار و مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

در این عملیات با اقدام به موقع ماموران از سرایت آتش به سایر قسمتهای نیروگاه جلوگیری شد.

این مانور با موفقیت کامل اجرا شد.

محمد حسن پور ولی مدیر شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی در پایان این مانور از انجام مانورهای مشابه که موجب افزایش سرعت عمل گروه های ایمنی و درمان و آتش نشان می شود استقبال و اظهار امیدوار کرد با ارتقا سطح آمادگی نیروهای کمک رسان در مواقع بروز حوادث خسارات ناشی از آن کاهش یابد.