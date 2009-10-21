39 درصد از کل انرژی مصرفی کشور مربوط به بخش ساختمان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شاهین فکور عصر چهارشنبه در دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان اظهار داشت: در حال حاضر 39 درصد از کل انرژی مصرفی در کشور مربوط به بخش ساختمان است که سالانه نیز هفت درصد به این رقم افزوده می شود.

وی ادامه داد: در کنار این مهم اصلی ترین منابع تولید انرژی در کشور ایران بهره گرفتن از سوختهای فسیلی شامل گاز و نفت است در صورتی که در کشورهای توسعه یافته این موضوع تفاوت می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج افزود: در کشور ما 54 میلیارد و 800 میلیون دلار یارانه در بخش انرژی پرداخت می شود که امیدواریم با هدفمند کردن یارانه ها این مهم ساماندهی شود.

فکور متوسط مصرف انرژی در کشور ایران را پنج برابر متوسط جهانی ذکر کرد و یادآور شد: بخش عمده ای از این مهم در حوزه تولید گرما در بخشهای رفاهی و تجاری به مصرف می رسد.

وی یادآور شد: افزایش مصرف انرژی، افزایش جمعیت و محدودیتهای موجود در منابع انرژی ضرورت حرکت به سمت ساختمان بدون نیاز به انرژی را جدی تر کرده است و این همایش با هدف ترغیب متخصصان به گرایش طراحی ساختمان برای بهره گیری از منابع تجدید پذیر برگزار شده است.

دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان که در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج جریان دارد 22 مقاله به صورت سخنرانی و 11 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

بررسی و طبقه بندی مصالح هوشمند در کاربست معماری پایدار، نقش نانو پوششها در کاهش اتلاف انرژی، نقش بام سبز در بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی روشنایی ساختمان جهت کاهش مصرف انرژی، استفاده از کالکتورهای خورشیدی طرح جدید در پیش گرم نمودن هوای فضاهای بزرگ، بررسی جایگاه طراحی معماری و سازه ای در بهینه سازی مصرف انرژی و میراثی ارزشمند از ایران باستان از جمله مقالاتی است که در این همایش ارائه می شود.