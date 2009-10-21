2 بازیکن تیم نوجوانان ایران از سفر به نیجریه بازماندند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، کاروان تیم فوتبال نوجوانان ایران بامداد امروز در غیاب مهرداد یگانه و علی حیدری با 19 بازیکن عازم شهر لاگوس نیجریه شد. این دو بازیکن به دلیل مشکلات خروجی نتوانستند همراه دیگر بازیکنان تیم اعزامی کشورمان را در سفر به نیجریه همراهی کنند.

بر اساس آخرین اخبار دریافتی با تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال مشکل خروجی این دو بازیکن برطرف شده و آنها امشب از طریق قطرعازم نیجریه خواهند شد .

مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان (کمتر از 17 سال) از روز 24 اکتبر(2 آبان) تا 15 نوامبر (24 آبان) در نیجریه برگزار می شود که تیم فوتبال کشورمان روز سوم آبانماه به مصاف گامبیا می رود و در روزهای ششم و نهم آبانماه به ترتیب با تیم‌های کلمبیا و هلند دیدار خواهد کرد.