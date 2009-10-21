کشته شدن یک نظامی آمریکایی در افغانستان/انهدام منزل سرکرده طالبان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار یک بمب در جنوب افغانستان منجر به کشته شدن یک نظامی آمریکایی دیگر در این کشور شد.

مقامهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان اعلام کردند یک نظامی آمریکایی در انفجار یک بمب کنترل شونده در جنوب این کشور کشته شده است. به این ترتیب شمار کشته های نیروهای خارجی در افغانستان طی سال جاری میلادی به 419 نفر رسید که 252 نفر از آنان آمریکایی بوده اند.

در همین حال گفته می شود فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان به تازگی دستور تغییر مواضع دفاعی این نیروها به سمت مناطق شهری در شرق افغانستان را صادر کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد در پی حملات ارتش پاکستان به مواضع طالبان در وزیرستان جنوبی خانه "حکیم الله محسود" سرکرده طالبان این منطقه ویران شده است. این در حالی است که درگیریها در شهر "کوتکای" که محل واقع شدن این خانه است همچنان ادامه دارد.

مقامهای ارتش پاکستان می گویند نیروهای دولتی کنترل بیش از نیمی از این شهر را در اختیار خود گرفته اند. اسلام آباد نبرد در محل زندگی محسود را به دلیل نمادین بودن آن بسیار مهم ارزیابی می کند.

ارتش پاکستان همچنین تلاش می کند این نبرد را در سه جبهه ادامه داده و به شکل گازانبری اقدام به تصرف این شهر کند. بنا بر گزارشها حمله اخیر ارتش پاکستان به وزیرستان بزرگترین حمله نظامی دولتی از سال 2004 تا کنون علیه طالبان است.