آنفلوانزای A در مدارس شهر ری و اظهارات متناقض مسئولان

علی سلیمانی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با رد خبر تعطیلی 3 مدرسه در شهر ری به دلیل آنفلوآنزا گفت: تنها یک کلاس درس واقع در مدرسه غیردولتی راهنمایی حکمت در شهر ری به دلیل آنفلوانزای فصلی تعطیل شده است که علت تعطیلی این کلاس ابتلای 15 درصد از دانش آموزان آن به آنفلوانزای فصلی بوده است.

این اظهارات در حالی از سوی سلیمانی مطرح می شود که برخی رسانه ها بعد ازظهر امروز چهارشنبه به نقل از مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری از تعطیلی سه مدرسه در شهر ری به خاطر آنفلوانزای نوع A خبر داده اند.

بنا به گفته زارع مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری یک دبستان دخترانه در شهر ری به مدت یک هفته تعطیل شده است که علت آن ابتلای دو دانش آموز به آنفلوانزای نوع A عنوان شده است.

بنا به گفته این مقام مسئول در آموزش و پرورش شهر ری حدود 21 درصد از دانش آموزان این مدرسه به سرماخوردگی جزئی مبتلا شده اند و تنها دو نفر به آنفلوانزای نوع A ابتلا هستند که به دستور شبکه بهداشت از روز گذشته 28 مهر ماه به مدت یک هفته این دبستان تعطیل است.

زارع همچنین اظهار داشته است در ناحیه 2 شهرری دو مدرسه دیگر نیز به علت آنفلوانزای نوع A تعطیل شده اند که جزئیات این خبر به زودی اعلام خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل پیشگیری از گسترش آنفلوانزای نوع A اگر در کلاسی 15 درصد دانش آموزان دچار آنفلوانزای فصلی شوند باید آن کلاس درس تعطیل گردد.

معاون سلامت وزارت بهداشت صبح امروز چهارشنبه از فوت یک دانش آموز مبتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور خبر داد و گفت: موارد فوت ناشی از این بیماری معمولا به علت وجود بیماری زمینه ‌ای در افراد رخ می دهد.

دکتر حسن امامی رضوی در حاشیه همایش سلامت روان در تالار امام بیمارستان امام تعداد مبتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور را تا کنون 1194 نفر و تعداد فوتی ‌ها را 16 نفر اعلام کرد.