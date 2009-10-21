معاون جدید اداری و مالی وزارت امورخارجه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیرامورخارجه در این مراسم که روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به سوابق و خدمات سخائی در مسئولیت های مختلف و طی سالهای اخیر به عنوان معاون اداری و مالی اظهار داشت: سخائی فردی خیرخواه، دلسوز و متخصص در حل امور اداری و مالی وزارت امورخارجه و سفارتخانه ها بوده است و ما از تلاشها و خدمات وی تشکر و قدردانی می کنیم.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به سوابق و فعالیت های قبلی فرحی اظهار داشت: فرحی با توجه به تجربیات مختلف در وزارت امورخارجه و سفارتخانه ها و آخرین مسئولیت ایشان در حوزه مدیر کل وزارتی و آشنایی وی به زوایای متنوع امور وزارت امورخارجه، انشاءالله در مسئولیت معاونت جدید نیز بتوانند مفید و ثمربخش بوده و منشاء خدمات موثری برای وزارت امورخارجه و ماموریت های آن باشد.

متکی با اشاره به جایگاه وزارت امورخارجه و ماموریت های حساس آن اظهار داشت: کارشناسان وزارت امورخارجه به علت حساسیت ماموریت این وزارتخانه و مواجهه با چالش های سخت ، باید در وزارت امورخارجه و ماموریت خارج از کشور از اقناع و کارآمدی همه جانبه برخوردار باشند.

وی اضافه کرد: ممکن است کسانی موضوع ساختار در وزارت امورخارجه را از مباحث ابتدایی تلقی کنند در حالی که بهینه سازی شیوه های کار نرم افزارانه در این وزارتخانه و بهینه سازی این شیوه ها در امر دیپلماسی اهمیت بسیار بالائی داشته و همواره باید در دستور کار مدیریت و حوزه های ذیربط وزارت امورخارجه باشد.