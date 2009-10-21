به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن بختیاری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این مطلب اظهار داشت: پروژه حرم تا جمکران جزو طرحهایی است که بیش از 13 سال روی زمین مانده بود و با روند بسیار کندی دنبال می ‌شد اما با پیگیری‌های انجام شده، مجوز فروش اوراق مشارکت این طرح از سوی دولت صادر شد.



وی با اشاره به سود 16 درصد اوراق مشارکت این پروژه، محدودیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مانع افزایش سود این اوراق دانست و تصریح کرد: ما مایل بودیم سود اوراق 18 درصد اعلام شود اما محدودیتهای قانونی این اجازه را به ما نداد.



بختیاری پروژه حرم تا جمکران را پروژه ‌ای سودآور برای خریداران توصیف کرد و افزود: محدودیتهای قانونی مانع افزایش سود اوراق مشارکت پروژه حرم تا جمکران بود اما پیش بینی ما از سود نهایی پروژه برای خریداران اوراق، بالاتر از 16 درصد خواهد بود.



سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به اهمیت پروژه حرم تا جمکران تاکید کرد: این پروژه مهم نگاه سرمایه‌گذاران به قم را تغییر خواهد داد و منشا تحول و آبادنی شهر قم خواهد شد.



وی یادآور شد: طرح حرم تا جمکران دو نقطه اساسی و محوری قم یعنی حرم مطهر حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران را به صورت مستقیم به هم متصل می کنند.



بختیاری همچنین از اجرای این پروژه در سه فاز جداگانه خبر داد و گفت: فاز اول این پروژه از خیابان ارم تا میدان معلم به طول 1200 متر، فاز دوم آن به طول 1400 متر مربع از میدان معلم تا بلوار فرودسی و فاز سوم پروژه نیز به طول چهار هزار و 400 متر مربع حد فاصل بلوار فردوسی تا مسجد مقدس جمکران خواهد بود که در مجموع طول این مسیر هفت کیلومتر است.



بختیاری با اشاره به اهمیت پروژه حرم تا جمکران تاکید کرد: اگر همه مسئولان اجرایی استان کمک کنند مانعی بر سر راه اجرای این پروژه پیش نخواهد آمد.