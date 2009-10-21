35 هزار میلیارد ریال وام مسکن روستایی در کشور پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا تابش عصر چهارشنبه در شورای مسکن استان زنجان با بیان اینکه بانکهای عامل بیش از 50 هزار میلیارد ریال در مسکن روستایی با مردم قرارداد منعقد کرده اند، افزود:‌ برای 580 هزار واحد مسکن روستایی پایان کار و برای 800 هزار واحد نیز پروانه صادر شده است.

وی اجرای طرح بهسازی و نوسازی منازل روستایی را یکی از اقدامات بسیار مهم ملی ذکر کرد و با تاکید بر اینکه عملکرد بانکها در این بخش بسیار مطلوب بوده است، ‌افزود:‌ اقدام به این گستردگی و وسعت، به طور قطع بدون همت و پشتیبانی بانکها میسر نبود.

تابش، سهمیه امسال ساخت مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را200 هزار واحد در کشور اعلام کرد و یادآور شد:‌ تامین منابع مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی تنها توسط بانک مسکن انجام می شود.

وی بابیان اینکه خط اعتباری برای 100 هزار واحد توزیع شده است، گفت:‌ 100 هزار واحد دیگر نیز با یک خط اعتباری مشخص به بانک مسکن محول شده است که سهمیه استانها از این تعداد نیز به زودی اعلام خواهد شد.

72 هزار واحد مسکونی برای شهر زلزله زده بم ساخته شد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه به عملکرد درخشان این بنیاد در بازسازی شهر زلزله زده "بم" اشاره کرد و گفت: 22 هزار واحد مسکونی در جریان زلزله بم تخریب شده بود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 37 هزار واحد مسکن شهری و 35 هزار واحد مسکن روستایی در این شهر احداث کرد.

تابش افزود:‌ برای ساخت شمار زیادی از واحدهای اداری و تجاری در این شهر تا کامل شدن عملیات بازسازی 12 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

وی مقاوم سازی، بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها را از کارهای بسیار ارزشمند دولت عنوان کرد و ادامه داد:‌ این اقدام بازدهی اقتصادی دارد و مبالغ صرف شده در این زمینه به جا و شایسته بوده است.

تابش گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: از سال 84 ساخت واحدهای روستایی را با ساخت سالانه 200 هزار واحد شروع کرده ایم اما سهمیه سال جاری 300 هزار واحد است.

تابش ادامه داد: امسال بنیاد مسکن برای بهسازی 300 هزار واحد روستایی اعتبار خواهد داد.

وی سهمیه سال 87 را 200 هزار واحد عنوان کرد و افزود: تا به امروز بانکها برای ساخت 90 هزار واحد قرارداد بسته اند که قرار است تا پایان آبان ماه قرارداد ساخت بقیه سهمیه سال 87 نیز انجام شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: سهمیه ساخت مسکن روستایی تا پایان سال 87 تعداد 800 واحد روستایی در سطح کشور بود که بخشی از این تعداد برای ساخت به سال 88 کشیده شده است.

تابش افزود: امسال دو هزار و 250 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مسکن روستایی در کشور در نظر گرفته شده است که این میزان تسهیلات نیز در کنار یارانه های دولتی بوده که سالانه پرداخت شده است که امسال 150 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ‌برای تعیین تکلیف 200 هزار و احد مسکونی روستایی در سال گذشته پس از آغاز جلسات شورای مسکن در دولت دهم،‌ تمامی بانکها موظف شده اند تا پایان آبانماه نسبت به عقد قرارداد این واحدها به طور 100 درصد اقدام کنند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصمیمات اتخاذ شده درخصوص بهسازی و نوسازی مسکن شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت اشاره کرد و افزود: بانکها باید بلافاصله نسبت به عقد قرارداد با افراد واجد شرایط معرفی شده، اقدام کنند.

تابش با بیان اینکه ‌در این شهرها فعالیتها بیشتر بر اعطای وامهای انفرادی متمرکز خواهد شد، گفت:‌ افرادی که زمین دارند و واجدشرایط مسکن مهر هستند می توانند جهت ساخت واحد مسکونی خود وام دریافت کنند.