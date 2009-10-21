سپاه بدون گرایش به حزب و گروه در مسیر ولایت حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سردار سالار آبنوش در مراسم معرفه فرمانده جدید سپاه ناحیه قزوین که عصر چهارشنبه با حضور معاونان استانداری و تنی چند از مدیران دستگاههای اجرایی در محل حسینیه سپاه پاسداران قزوین برگزار شد، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حافظ کیان و ارزشهای انقلاب اسلامی است و بدون گرایش به هچ حزب و جناحی در مسیر ولایت گام برمی دارد.

سردار آبنوش اضافه کرد: سپاه مدیون و وامدار هیچ جریان و فردی نیست و مادامی که افراد با ولایت هماهنگ باشند و درمسیر حقیقت حرکت کنند حامی آنهاست و به محض خروج از مسیر اصلی و ولایت در مقابل آنهاست.

آبنوش تصریح کرد: خوشبختانه در دولت نهم بهترین فرصت برای خدمت افراد ارزشی فراهم شد و امروز وظیفه داریم از این فرصت برای خدمت به توسعه و عمران کشور و خدمت به مردم بیشترین بهره را ببریم.

حجت الاسلام حسینی نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه قزوین هم گفت: هر کس جانانه و صادقانه از ولایت و رهبری دفاع کند خداوند او راعزت و شرافت می دهد و ماندگار می کند.

وی افزود: شهید فهمیده ها، بابایی و صیاد شیرازی و شوشتری چون در مسیر ولایت جانانه خدمت کردند ماندگار شدند.

سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین هم با اشاره به جنگ نرم دشمن درشرایط کنونی گفت: سپاه در همه عرصه ها امتحان خودرا پس داده است و توانسته درعرصه عمران و سازندگی، جنگ و فتنه و آشوب اخیر سربلند بیرون آید و به کشور و نظام خدمت کند.

صابری یادآور شد: امروز عده ای به دنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند و در حادثه تروریستی اخیر در حالیکه سپاه توانسته بود با حرکت فرهنگی گامهای خوبی را برای وحدت مردم منطقه بردارد عده ای خود فروخته با یک حرکت غیر انسانی و تروریستی و شهادت انسانهای والا مقام به قصد ایجاد تفرقه وارد میدان شدند که این فتنه نیز با هوشیاری مردم وسپاه خنثی خواهد شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ رضا مهری فرمانده سابق، سرهنگ مهدی طاهرخانی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه قزوین معرفی شد.

همچنین سرهنگ رضا مهری به عنوان مسئول اطلاعات سپاه ناحیه قزوین منصوب شد.