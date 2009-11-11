افزایش 15 درصدی مستمری بگیران بیمه بیکاری

محمدجواد فلسفی در گفتگو با مهر درباره برنامه های دولت برای تقویت صندوق بیمه بیکاری و تحت پوشش قراردادن مشمولان بیشتر، گفت: تاکنون با همین وضعیت فعلی نیز در تحت پوشش قرار دادن افراد مشمول قانون بیمه بیکاری مشکلی نداشته ایم و هر شخصی که مشمول بوده را تحت پوشش قرار دادیم و مستمری وی نیز برقرار شده است.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: ایجاد صندوق بیمه بیکاری در قوانین مربوطه قید شده است ولی چیزی که در حال حاضر وجود دارد و بر اساس آن اعتبارات مشمولان بیمه بیکاری تامین می شود حساب بیمه بیکاری که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، است.

فلسفی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که تاکنون صندوق بیمه بیکاری شکل نگرفته است، افزود: اگر قرار باشد صندوق بیمه بیکاری تشکیل شود لازم است تا هیئت مدیره برای آن تعیین شود و حسابهای آن نیز مشخص باشد ولی تاکنون برای تشکیل صندوق بیمه بیکاری اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی با ذکر این نکته که پیگیری صندوق بیمه بیکاری بیشتر مربوط به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، تصریح کرد: به صورت کلی در زمینه ایجاد صندوق بیمه بیکاری اعتقاد بر این است که دولت باید آن را مورد تقویت قرار دهد ولی آمارهای وزارت کار به استناد لیست هزینه ها و درآمدهای وزارت رفاه است.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: تاکنون برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری اقدام خاصی صورت نگرفته و تمام پرداختها از طریق حساب بیمه بیکاری بوده است. به صورت کلی، مشکلی در این بخش وجود ندارد.

فلسفی خاطر نشان کرد: از طریق حساب بیمه بیکاری هر شخصی که مشمول قانون بیمه بیکاری باشد، تحت پوشش قرار می گیرد.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی تعداد افراد مستمری بگیر بیمه بیکاری را در حال حاضر 157 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد رشد یافته است.

وی اظهار داشت: اگر صندوق بیمه بیکاری بخواهد تشکیل شود علاوه بر نیاز به حسابهای مشخص و هیئت مدیره ، باید وضعیت اعتبارات مورد نیاز نیز روشن باشد و دولت در این رابطه برنامه حمایتی داشته باشد.

به گفته فلسفی، در حال حاضر دولت از محل 3 درصد حق پرداختی کارگران توسط کارفرمایان برای بیمه بیکاری، درآمدهایی نیز دارد و بخشی از هزینه ها را از این محل تامین می کند.