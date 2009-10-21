آمادگی کامل ارتش لبنان برای مقابله با تجاوزات احتمالی رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سرلشگر جان قهوجی بر پایبندی نیروهای ارتش به مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی از جمله تجاوزات هوایی تاکید کرد.



وی در سخنانی در پایان طرح خنثی کردن مینهای اسرائیلی در جنوب لبنان، از آمادگی کامل ارتش لبنان برای دفاع هرگونه تجاوز رژیم اشغالگر قدس در آینده خبر داد.



قهوه جی گفت : ما بار دیگر بر پایبندی به حق ثابت و نهایی ارتش در دفاع از کشور و حفظ کرامت ملت لبنان و آمادگی دائمی برای مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیلی از جمله تجاوزات هوایی، با تمام امکانات و وسایل در دسترس تاکید می کنیم.



وی همچنین بر افزایش تلاشهای ارتش برای همکاری با کشورهای دوست لبنان تاکید کرد.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به تجاوزات خود به حاکمیت لبنان پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می دهد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، صلح مطلوب را مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای عربی و بازگشت آوارگان فلسطینی دانسته و بر ضرورت فشار بر این رژیم برای اجرای قطعنامه ها از جمله 1701 و پایان دادن به تجاوزات مستمر به حریم هوایی لبنان و جاسوسی در این کشور تاکید کرده است.