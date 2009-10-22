الکس وایزیگر استاد علوم سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیاست. او در حوزههای گوناگونی چون مطالعات جنگ و صلح، مطالعات منطقهای، نظریههای روابط بینالملل و به ویژه نظریه بازی صاحبنظر است.
آنچه که در ادامه میآید مصاحبه اختصاصی گروه دین و اندیشه با این نظریهپرداز برجسته است.
* خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: همانطور که میدانیم چهار مناظره اصلی در نظریهپردازی روابط بینالملل مطرح است که عبارتند از: واقعگرایی - لیبرالیسم، رفتارگرایی - سنتگرایی، نو واقعگرایی - نو لیبرالیسم و خردگرایی - سازهانگاری. با توجه به این تقسیمبندی به نظر شما مهمترین مناظره در نظریهپردازی روابط بینالملل کدام است؟
-الکس وایزیگر: اندیشمندان و صاحبنظرن گرایش غالب در نظریهپردازی از مناظرات کلان مطرح شده به سوی پاسخگویی به مسایل ملموس است.
* شاهد بحران در اقتصاد جهانی هستیم. به نظرشما، کدام یک از نظریات روابط بینالملل قادر به تبیین این بحران است؟ و چرا برخی نظریات روابط بینالملل نتوانستند این بحران را پیشبینی کنند؟
- در پاسخ به این سوال باید خاطر نشان کنم که من خیلی اطلاعات کامل و دقیقی در این خصوص نمیتوانم ارائه کنم. ولی من گمان میکنم حداقل برخی از صاحبنظران معتقد هستند که چیزی شبیه به بحران را پیش بینی کرده بودند. صاحبنظران علوم گوناگونی این پدیده را به طور دقیق پیش بینی کرده بودند.
* پروفسور ریوس اسمیت معتقد است که دیگر مناظره کلانی در روابط بینالملل وجود نخواهد داشت.آیا شما با این نظر موافق هستید؟ اگر موافق هستید، کدام یک از نظریات روابط بینالملل قادر به تبیین و توصیف مسایل بینالمللی کنونی هستند؟
- من با ادعای ریوس اسمیت که مطرح کردید موافقم. دو علت برای این موافقت من وجود دارد؛ یکی به خاطر نوعی تفاوت جغرافیایی و دیگر به خاطر نوع تمرکز فعلی(حداقل در آمریکا). در حال حاضر نظریهپردازی در روابط بینالملل از مناظره میان نظریههای کلان به سمت نظریهپردازی در مورد مسائل ملموس و عینی پیش رفته است. به عنوان مثال، اینکه صلح چه موقع و چه زمان بعد از جنگ و درگیری از جمله موضوعاتی هستند که در حال حاضر مورد پرسش و بررسی قرار میگیرد. من فکر میکنم که این مساله پیشرفت خوبی در نظریهپردازی روابط بینالملل به شمار میرود. این به آن معناست که نظریههای کلان روابط بینالملل و مناظرات کلان و مطرح در این علم تجویز خوبی برای مباحثات به شمار نمیرود.
* برخی اندیشمندان معتقدند که علم روابط بینالملل علمی انگلیسی - آمریکایی است و گروهی معتقدند که ریشه و مبانی این رشته را از اندیشه کشورهای توسعه یافته نیز میتوان استخراج کرد. نظر شما در مورد این تقسیمبندی چیست؟ و جایگاه کشورهای در حال توسعه در نظریهپردازی روابط بینالملل کجاست؟
- در پاسخ به این سوال باید بگویم که هر دو دیدگاه تا حدی درست هستند. رشته روابط بینالملل از منظر تاریخی رشتهای آمریکایی – انگلیسی به شمار میرود اما این علم ریشهها و بنیانهای قویای در اروپا و سایر جاها دارد. توجه به این نکته مهم است که شیوه مطالعهی این رشته و نحوهای که مورد بررسی قرار گرفته (به عنوان مثال اینکه چه نظریهای غالب بوده است) از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. از اینرو در حالی که سازهانگاری در اروپا گرایش و رویکردی مسلط و غالب است، در آمریکا به آن اندازه رویکرد غالب و مسلطی به شمار نمیرود. این مساله از در آمریکا تحت نفوذ تحلیلهای تجربی (اغلب کمی) بوده است. این در حالی است که در اروپا این شیوه تحلی به مانند آمریکا غالت نبوده است. لذا شاهد هستیم که علم روابط بینالملل در آمریکا بیشتر رفتارگرایانه و تحت سلطه رفتارگرایی قرار داشته است.
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