8 نفر نامزد ریاست فدراسیون تکواندو شدند/ پولادگر ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت 10 روزه ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تکواندو در پایان وقت اداری امروز (چهارشنبه) به اتمام رسید و در نهایت نام 8 نامزد برای ریاست این فدراسیون ثبت شد.

سید محمد پولادگر (سرپرست فعلی فدراسیون تکواندو)، غلامرضا ابراهیمی (دبیر فدراسیون تکواندو)، علی خلیلی، سید حسین عباسی، محمد سهرابی، لشگری، کشتکار و لقمان کشاورز 8 نامزدی هستند که با تکمیل فرم‌های ثبت نام آمادگی خود را برای ریاست فدراسیون تکواندو اعلام کرده‌اند. پولادگر بامداد امروز همراه تیم ملی تکواندو از دانمارک به ایران بازگشت و در آخرین فرصت برای شرکت در انتخابات فدراسیون تکواندو ثبت نام کرد.

اسامی نهایی نامزدهای شرکت کننده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی از سوی سازمان تربیت بدنی قطعی خواهد شد.

قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز 19 آذرماه برگزار شود.