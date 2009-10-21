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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۵۱

در آستانه تشکیل مجمع ؛

8 نفر نامزد ریاست فدراسیون تکواندو شدند/ پولادگر ثبت نام کرد

8 نفر نامزد ریاست فدراسیون تکواندو شدند/ پولادگر ثبت نام کرد

با اتمام مهلت ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تکواندو ، 8 نفر برای شرکت در انتخابات این فدراسیون ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت 10 روزه ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تکواندو در پایان وقت اداری امروز (چهارشنبه) به اتمام رسید و در نهایت نام 8 نامزد برای ریاست این فدراسیون ثبت شد.

سید محمد پولادگر (سرپرست فعلی فدراسیون تکواندو)، غلامرضا ابراهیمی (دبیر فدراسیون تکواندو)، علی خلیلی، سید حسین عباسی، محمد سهرابی، لشگری، کشتکار و لقمان کشاورز 8 نامزدی هستند که با تکمیل فرم‌های ثبت نام آمادگی خود را برای ریاست فدراسیون تکواندو اعلام کرده‌اند. پولادگر بامداد امروز همراه تیم ملی تکواندو از دانمارک به ایران بازگشت و در آخرین فرصت برای شرکت در انتخابات فدراسیون تکواندو ثبت نام کرد.

اسامی نهایی نامزدهای شرکت کننده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی از سوی سازمان تربیت بدنی قطعی خواهد شد.

قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز 19 آذرماه برگزار شود.

کد مطلب 968959

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