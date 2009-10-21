متخلفین کهریزک همچنان در بازداشت هستند

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص آزادی متخلفین کهریزک اظهار داشت: تا این لحظه هیچ یک از متخلفین بازداشتگاه کهریزک آزاد نشده اند و همچنان در بازداشت به سر می برند.

وی افزود: متاسفانه از مصاحبه آقای سروری عضو دیگر این کمیته برداشت اشتباه صورت گرفته، چرا که منظور ایشان از آزادی متخلفین کهریزک، افراد دستگیر شده در اغتشاشات بوده است.

تجری خاطر نشان کرد: مراحل پیگری حقوقی متخلفین بازداشتگاه کهریزک همچنان ادامه دارد و این کمیته روند پیگیری این پرونده را نیز با دقت پیگیری می کند.

تجری روز سه شنبه آخرین آمار بازداشت شدگان مربوط به وقایع بازداشتگاه کهریزک را هشت نفر اعلام کرد و گفت سایر افراد مربوط به این وقایع به قید وثیقه آزاد شده اند.

پیش از این برخی مسئولان از برکناری و مجازات 12 نفر مامور انتظامی و قاضی متخلف در موضوع کهریزک خبر داده بودند.