ترس و تملق آفت حیات جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از فضلا و مدرسان حوزه علمیه قم، روحانیت را استوانه اسلامی و ملی جامعه و حوزه های علمیه را سرمایه های اسلام، انقلاب و نظام اسلامی خواند و با اشاره به تکاپوی طلاب و علما گفت: توجه حوزه های علمیه به مسائل و مشکلات کشور با توجه به مبانی اسلام و انقلاب و بدور از ترس و تملق پدیده مبارکی است که می تواند زمینه اصلاح اساسی بسیاری از معضلات کنونی کشور را فراهم کند.



رئیس مجلس خبرگان رهبری مبانی تدوین شده و ساختار نظام و انقلاب زیر سایه ارشادات حضرت امام(ره) را خوب و صحیح عنوان کرد و گفت: متاسفانه علیرغم مبانی و ظرفیت های خوب و صحیحی که در نظام وجود دارد برخی عملکردهای نادرست، دغدغه ها و شائبه هایی را در اذهان عمومی و بین المللی ایجاد کرده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ترس و تملق را آفت حیات جامعه اسلامی خواند و با اشاره به حریت و آزادیخواهی در اسلام و حوزه ها و روحانیون در طول تاریخ، وظیفه و مسئولیت فضلا، طلاب و حوزه های علمیه را در مقطع کنونی سنگین توصیف کرد و گفت: انقلاب اسلامی و مبارزات پیش از انقلاب با حرکت حوزه ها و انتقادات سازنده آنان به وضع موجود شروع شد که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اساس و پایه های انقلاب اسلامی را قابل دفاع خواند و تصریح کرد: همه باید توجه کنیم که هیچ گاه عملکردهای نادرست به پای اسلام و نظام دینی نوشته نشود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تفکیک و تفرقه میان حوزه و دانشگاهیان را یکی از خطرات مقطع کنونی خواند و با تاکید بر لزوم فعالیت و تحرک بیشتر حوزه های علمیه گفت: در حال حاضر تمسک به اسلام و تاکید بر قانون اساسی می تواند بسیاری از معضلات و مشکلات پیش آمده را به خوبی برطرف نماید و اگر در جایی اشکال قانونی احساس می شود، می توان با راهکارهای پیش بینی شده نسبت به اصلاح قانون عمل کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی آزاد و بدون سانسور از وقایع و مسائل کشور، تصریح کرد: رسانه های ما نباید با اطلاع رسانی خلاف واقع مخاطبان خود را به سوی رسانه های خارج از کشور که اخبار راست و دروغ و تحریف شده به خورد مردم می دهند، سوق دهند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بالنده ایجاد شده در حوزه های علمیه را به نفع اسلام، نظام، ایران و تشیع خواند و تصریح کرد: حرکت های اصلاحی معمولا در کوتاه مدت ثمر نمی دهد و دلسوزان باید با صبر و متانت، مباحث را به پیش ببرند.

ایشان در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: روحانیت در طول تاریخ ملجا و پناه مردم بوده و هر وقت قدرت به مردم ستم روا می داشته روحانیت در کنار مردم قرار داشتند.

در ابتدای این دیدار حجج الاسلام قادری حسینی، مرتضوی، راسخی، صفوی و چند تن دیگر به نمایندگی از حاضران با طرح مباحث مطرح در حوزه های علمیه در مقطع کنونی به تشریح شرایط حال حاضر کشور پرداختند و خواستار مساعدت آیت الله هاشی رفسنجانی برای برون رفت از وضع کنونی شدند.