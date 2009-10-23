لیون میهمان تیم پایین جدولی نیس/ دیدنی چون مارسی - پاریسن ژرمن

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابتهای فوتبال فرانسه روز شنبه میهمان نیس پایین جدولی است. دیدار جذاب این هفته از رقابتها را اما تیمهای مارسی و پاریسن ژرمن روز یکشنبه برگزار خواهند کرد.
برنامه کامل دیدارهای هفته دهم فوتبال فرانسه به این شرح است:
شنبه - 2/8/88
* بوردو - لومان
* نیس - لیون
* سوشو - لوران
* سنت اتین - والنسین
* بولون - موناکو
* گرنوبل - نانسی
* رن - مون پلیه
یکشنبه - 3/8/88
* اوسر - لیل
* لانس - تولوز
* مارسی - پاریسن ژرمن
جدول رده بندی:
1- لیون 20 امتیاز (تفاضل گل 8+)
2- مون پلیه 20 امتیاز (تفاضل گل 7+)
3- بوردو 19 امتیاز
4- موناکو 18 امتیاز
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18- لانس 8 امتیاز (تفاضل گل 8-)
19- نیس 8 امتیاز (تفاضل گل 11-)
20- گرنوبل بدون امتیاز
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