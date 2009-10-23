لیون میهمان تیم پایین جدولی نیس/ دیدنی چون مارسی - پاریسن ژرمن

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت‌های فوتبال فرانسه روز شنبه میهمان نیس پایین جدولی است. دیدار جذاب این هفته از رقابت‌ها را اما تیم‌های مارسی و پاریسن ژرمن روز یکشنبه برگزار خواهند کرد.

برنامه کامل دیدارهای هفته دهم فوتبال فرانسه به این شرح است:

شنبه - 2/8/88

* بوردو - لومان

* نیس - لیون

* سوشو - لوران

* سنت اتین - والنسین

* بولون - موناکو

* گرنوبل - نانسی

* رن - مون پلیه

یکشنبه - 3/8/88

* اوسر - لیل

* لانس - تولوز

* مارسی - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:

1- لیون 20 امتیاز (تفاضل گل 8+)

2- مون پلیه 20 امتیاز (تفاضل گل 7+)

3- بوردو 19 امتیاز

4- موناکو 18 امتیاز

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18- لانس 8 امتیاز (تفاضل گل 8-)

19- نیس 8 امتیاز (تفاضل گل 11-)

20- گرنوبل بدون امتیاز