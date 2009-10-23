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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

هفته دهم لیگ فرانسه/

لیون میهمان تیم پایین جدولی نیس/ دیدنی چون مارسی - پاریسن ژرمن

لیون میهمان تیم پایین جدولی نیس/ دیدنی چون مارسی - پاریسن ژرمن

المپیک لیون پس از پیروزی دلچسب در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول به نظر نمی رسد در هفته دهم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه در زمین نیس با مشکل چندانی مواجه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت‌های فوتبال فرانسه روز شنبه میهمان نیس پایین جدولی است. دیدار جذاب این هفته از رقابت‌ها را اما تیم‌های مارسی و پاریسن ژرمن روز یکشنبه برگزار خواهند کرد.

برنامه کامل دیدارهای هفته دهم فوتبال فرانسه به این شرح است: 
شنبه - 2/8/88
* بوردو - لومان
* نیس - لیون
* سوشو - لوران
* سنت اتین - والنسین
* بولون - موناکو
* گرنوبل - نانسی
* رن - مون پلیه

یکشنبه - 3/8/88
* اوسر - لیل
* لانس - تولوز
* مارسی - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:
1- لیون 20 امتیاز (تفاضل گل 8+)
2- مون پلیه 20 امتیاز (تفاضل گل 7+)
3- بوردو 19 امتیاز
4- موناکو 18 امتیاز
-------------------------------
18- لانس 8 امتیاز (تفاضل گل 8-)
19- نیس 8 امتیاز (تفاضل گل 11-)
20- گرنوبل بدون امتیاز

کد مطلب 968970

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