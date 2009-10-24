تدوین پیش نویس قانون حمایت از کارجویان آغاز شد

محمد جواد فلسفی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دادن افراد فارغ التحصیل دانشگاهی و جوانان جویای کار خبر داد و گفت: پیش نویس قانون تحت حمایت قرار گرفتن افراد در فاصله فارغ التحصیلی تا پیدا کردن شغل در دست تهیه است.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای پیشرفته ای مانند ژاپن در این زمینه اقداماتی را انجام داده اند و افراد جویای کار را تا زمان پیدا شدن شغل مناسب تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می دهند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که لازم است تا دولت در این زمینه اقدامات موثری را داشته باشد، بیان داشت: لازم است تا توسط دولت پیش بینی های لازم انجام شود به نحوی که اعتبارت لازم آن را نیز در نظر بگیرند. لازم به ذکر است دولت در این بخش دیگر درآمدی نخواهد داشت و هر چه است هزینه می شود.

فلسفی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم کارجویان و افرادی که در جستجوی شغل هستند را تا زمان پیدا شدن شغل مناسب تحت حمایت هرچند اندک قرار دهیم پیش نویس قانونی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دادیم، ولی اینکه تا چه زمانی موفق شویم آن را به اتمام برسانیم و تبدیل به قانون شود، مشخص نیست.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: اگر در این کار موفق شویم، افراد فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت که البته مدت زمان آن نیز مشخص نیست ولی ممکن است تا 6 ماه پرداخت مقرری را بتوان در نظر گرفت.

شایان ذکر است، افراد جویای کار را نمی توان در قالب حساب بیمه بیکاری تحت پوشش قرار داد چون منابع و امکانات این صندوق اجازه این اقدام را نخواهد داد به نحوی که از این طریق کارآیی پرداخت بیمه بیکاری حساب فعلی از بین خواهد رفت. ایجاد تشکیلات مجزا و مستقل برای حمایت از کارجویان در کنار تامین شرایط لازم حمایت از پرداخت بیمه بیکاری، ضروری است.