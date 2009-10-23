  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

هفته هشتم لالیگا/

رئال مادرید میهمان گیخون / بارسا به دنبال اعتبار از دست رفته

رئال مادرید میهمان گیخون / بارسا به دنبال اعتبار از دست رفته

در حالی که رئال مادرید در هفته هشتم رقابت های لالیگا با تیم میانه جدولی اسپورتینگ گیخون دیدار می کند، بارسا به مصاف رئال زاراگوزا می رود تا شکست سه شنبه شب خود مقابل رابین کازان روسیه را به باد فراموشی بسپارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید روز شنبه در خانه اسپورتینگ گیخون به میدان خواهد رفت و بارسلونا در نیوکمپ میزبان رئال زاراگوزا است. رئال به دنبال شکست برابر آث میلان در لیگ قهرمانان این بار به پیروزی در خانه گیخون می اندیشد تا ضمن احیای غرور جریحه دار شده خود فاصله‌اش با بارسلونای صدرنشین را نیز حفظ کند.

برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:
شنبه 2/8/1388
* آتلتیکومادرید - رئال مایورکا
* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید
* سویا - اسپانیول

یکشنبه 3/8/1388
* راسینگ سانتاندر - اوساسونا
* رئال وایادولید - دپورتیوو لاکرونا
* ویارئال - مالاگا
* ختافه - آتلتیک بیلبائو
* تنه ریف - خه رس
* آلمریا - والنسیا
* بارسلونا - رئال زاراگوزا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 19 امتیاز
2- رئال مادرید 18 امتیاز
3- سویا 15 امتیاز (تفاضل گل 9+)
4- دپورتیوو لاکرونا 15 امتیاز (تفاضل گل 5+)
-----------------------------------------
18- خه رس 5 امتیاز
19- مالاگا 4 امتیاز
20- ویارئال 3 امتیاز

کد مطلب 968984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها