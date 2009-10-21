درخواست آمریکا از ایران در سرعت عمل بخشیدن به مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به نشست امروز (چهارشنبه) کشورهای غربی و ایران در وین خواستار سرعت عمل بیشتر ایران در تعیین برنامه مشخص جهت غنی سازی اورانیوم در خارج از مرزهایش شد.

وی با بیان اینکه مذاکرات سه روزه در وین در ادامه "نشست سازنده" اول اکتبر بوده است، یاد آور شد این مذاکرات باید با اقدامات عملی همراه باشد. به گفته وی در بخشی از این مذاکرات نیاز به تصمیم گیری ایران برای ادامه روند غنی سازی اورانیوم در خارج از مرزهایش وجود دارد و این کار باید با سرعت بیشتری صورت گیرد.

کلینتون در ادامه این اظهارات که در سخنرانی خود در موسسه "Peace think tank" انجام داد، اعلام کرد : اگر ایران به همکاری خود به آژانس ادامه دهد، ما نیز به حضور خود دراین مذاکرات ادامه خواهیم داد، اما این امر مستلزم توافق همه جانبه بر سر مسائل مربوط به برنامه هسته ای این کشور است.

وزیر امورخارجه آمریکا همچنین گفت: برای رسیدن به این نقطه هنوز فاصله زیادی وجود دارد، اما درها برای بهبود روابط با ایران باز است. با این حال به گفته کلینتون این درها برای همیشه بازنخواهد ماند و آمریکا تنها به مذاکره کردن قانع نخواهد بود.