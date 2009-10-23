صدرنشین مقابل دورتموند جان سخت / شالکه - هامبورگ برای صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن امروز(جمعه) در هفته دهم این رقابت ها میزبان دورتموند است. دیدار تیم های شالکه و هامبورگ هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. توقف و شکست احتمالی لورکوزن، به این دو تیم فرصت صدرنشینی رقابت ها را می دهد.

برنامه کامل هفته دهم رقابت های بوندس لیگا به این شرح است:

جمعه 1/8/1388

* بایرلورکوزن - بروسیا دورتموند

شنبه 2/8/1388

* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت

* مونشن گلادباخ - کلن

* هانوفر - اشتوتگارت

* ماینز - فرایبورگ

* هوفنهایم - نورنبرگ

یکشنبه 3/8/1388

* هرتابرلین - ولفسبورگ

* شالکه - هامبورگ

* بوخوم - وردربرمن



جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 21 امتیاز (تفاضل گل 13+)

2- هامبورگ 21 امتیاز (تفاضل 12+)

3- شالکه 19 امتیاز

4- وردربرمن 18 امتیاز

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16- بوخوم 8 امتیاز

17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز

18- هرتابرلین 3 امتیاز