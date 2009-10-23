صدرنشین مقابل دورتموند جان سخت / شالکه - هامبورگ برای صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن امروز(جمعه) در هفته دهم این رقابت ها میزبان دورتموند است. دیدار تیم های شالکه و هامبورگ هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. توقف و شکست احتمالی لورکوزن، به این دو تیم فرصت صدرنشینی رقابت ها را می دهد.
برنامه کامل هفته دهم رقابت های بوندس لیگا به این شرح است:
جمعه 1/8/1388
* بایرلورکوزن - بروسیا دورتموند
شنبه 2/8/1388
* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت
* مونشن گلادباخ - کلن
* هانوفر - اشتوتگارت
* ماینز - فرایبورگ
* هوفنهایم - نورنبرگ
یکشنبه 3/8/1388
* هرتابرلین - ولفسبورگ
* شالکه - هامبورگ
* بوخوم - وردربرمن
جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 21 امتیاز (تفاضل گل 13+)
2- هامبورگ 21 امتیاز (تفاضل 12+)
3- شالکه 19 امتیاز
4- وردربرمن 18 امتیاز
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16- بوخوم 8 امتیاز
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز
18- هرتابرلین 3 امتیاز
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