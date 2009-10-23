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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

هفته دهم بوندس لیگا/

صدرنشین مقابل دورتموند جان سخت / شالکه - هامبورگ برای صدرنشینی

صدرنشین مقابل دورتموند جان سخت / شالکه - هامبورگ برای صدرنشینی

صدرنشین رقابت های فوتبال باشگاهی آلمان، بوندس لیگا، جمعه شب دیدار دشواری را مقابل بروسیا دورتموند برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن امروز(جمعه) در هفته دهم این رقابت ها میزبان دورتموند است. دیدار تیم های شالکه و هامبورگ هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. توقف و شکست احتمالی لورکوزن، به این دو تیم فرصت صدرنشینی رقابت ها را می دهد.

برنامه کامل هفته دهم رقابت های بوندس لیگا به این شرح است:
جمعه 1/8/1388
* بایرلورکوزن - بروسیا دورتموند

شنبه 2/8/1388
* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت
* مونشن گلادباخ - کلن
* هانوفر - اشتوتگارت
* ماینز - فرایبورگ
* هوفنهایم - نورنبرگ

یکشنبه 3/8/1388
* هرتابرلین - ولفسبورگ
* شالکه - هامبورگ
* بوخوم - وردربرمن

جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 21 امتیاز (تفاضل گل 13+)
2- هامبورگ 21 امتیاز (تفاضل 12+)
3- شالکه 19 امتیاز
4- وردربرمن 18 امتیاز
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16- بوخوم 8 امتیاز
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز
18- هرتابرلین 3 امتیاز

کد مطلب 968990

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