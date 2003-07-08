سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مقام نخست "تكنولوژي سبز" را كسب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر فرهنگ سازي و ارتباطات ، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اين نمايشگاه جديدترين خودروهاي CNG سوز جهان را براي آشنايي مردم با سيستم حمل و نقل گازسوز ارايه كرد.

اين سازمان در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان ، آبگرمكن هاي خورشيدي و بخاري هاي بدون دود كش را در معرض نمايش گذاشت.

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در نمايشگاه ياد شده به منظور كاهش مصرف سوخت خودروها ، فيلترهواي خودروي پيكان را به طور رايگان توزيع مي كرد.

درزگير پنجره ها با هدف كنترل سيستم گرمايش و سرمايش منازل و جلوگيري از اتلاف انرژي در بخش ساختمان نيز از ديگر وسايلي بود كه به طور رايگان به بازديد كنندگان عرضه شد.