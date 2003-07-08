  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ تیر ۱۳۸۲، ۱۲:۳۴

در چهارمين نمايشگاه محيط زيست

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مقام نخست "تكنولوژي سبز" را كسب كرد

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در چهارمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست ايران مقام نخست بهترين " تكنولوژي سبز " را كسب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از  دفتر فرهنگ سازي و ارتباطات ، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اين نمايشگاه جديدترين خودروهاي CNG سوز جهان را  براي آشنايي مردم با سيستم حمل و نقل گازسوز ارايه كرد.
اين سازمان در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان ، آبگرمكن هاي خورشيدي و بخاري هاي بدون دود كش را در معرض نمايش گذاشت.
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در نمايشگاه ياد شده به منظور كاهش مصرف  سوخت خودروها ، فيلترهواي خودروي پيكان را به طور رايگان توزيع مي كرد.
درزگير پنجره ها با هدف كنترل سيستم گرمايش و سرمايش منازل و جلوگيري از اتلاف انرژي در بخش ساختمان نيز از ديگر وسايلي بود كه به طور رايگان  به بازديد كنندگان عرضه شد.

 

کد مطلب 9690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها