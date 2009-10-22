نخستین تمرین تیم ایران در "کالابار" برگزار شد/ توجیه شاگردان دوستی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، نوجوانان فوتبال کشورمان دقایقی پس از ورود به هتل آمبر، نخستین تمرین خود را در کشور نیجریه برگزار کردند. در این تمرین که از ساعت 22 و در محوطه هتل آمبر برگزار شد، بازیکنان زیر نظر کادرفنی به مرور تمرینات کششی، سرعتی و استقامتی پرداختند.

در پایان این تمرین علی دوستی خطاب به شاگردانش تاکید کرد از مصرف هرگونه قرص و داوری تقویتی پرهیز کنند و برای مصرف داور دکتر شهاب پزشک تیم را در جریان گذاشته و بدون اجاره وی از هیچ قرص و مکملی استفاده نکنند.

همچنین ابوالفضل جزئی، سرپرست تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان این تمرین از شاگردان دوستی خواست در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط کنند و در این خصوص حتما با پزشک تیم هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.

تیم زیر 17 سال ایران ساعت 10:30 صبح امروز دومین تمرین خود شهر کالابار برگزار می کند.