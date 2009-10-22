رقم کنونی سرانه مطالعه در کشور برازنده ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسلم میرزاپور چهارشنبه شب در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان اظهار داشت: رقم کنونی سرانه مطالعه به هیچ وجه برازنده کشور نیست و باید با تلاش جمعی نسبت به افزایش این مهم اقدام کرد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها سرانه مطالعه در کشور رقمی بین 14 تا 18 دقیقه است که به هیچ وجه مناسب و برازنده کشور ما با این همه سابقه فرهنگی نیست.

معاون امور استانها، مجلس و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: برای افزایش سرانه مطالعه در کشور باید یک نهضت کتابخوانی آغاز شود که این نهضت به تنهایی از جانب نهاد کتابخانه های عمومی امکان پذیر نیست و تمامی دستگاه های دولتی به ویژه متولیان فرهنگی باید به عنوان یک مسئله فرابخشی به این مهم توجه کنند.

میرزاپور یادآور شد: اجرای طرح نهضت کتابخوانی در کشور باید از استانها آغاز شود و این مهم با حمایت انجمن و تلاش مدیران کتابخانه های عمومی در راس امور قرار گیرد تا در چند سال آینده به رقمی قابل قبول در زمینه میزان سرانه مطالعه برسیم.

وی با اشاره به تغییر و تحول صورت گرفته در امور کتابخانه های عمومی استان کردستان اظهار داشت: تغییر و تحول در مدیریت ها باعث پیشرفت در امور می شود و انتظار داریم که مدیر جدید کتابخانه های استان نیز با هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر با مسئولین استان به دنبال اجرای طرح های مختلف نهاد در راستای افزایش سرانه مطالعه در استان باشد.

در ادامه این جلسه وضعیت ساخت کتابخانه مرکزی در استان کردستان مورد بررسی قرار گفت و مقرر شد که کلنگ احداث این طرح تا کمتر از یک ماه آینده به زمین زده شود و در ادامه بحث اجرای طرح کتاب من در استان نیز مطرح و قرار شد در خصوص تامین منابع اعتباری آن اقدامات مورد نیاز صورت گیرد.