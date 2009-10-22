جشنواره ملی "لباسی برای فرشته ها" در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن ربانی صبح پنجشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: تولید پوشش با محوریت پرداخت به پوشش برون از دیگر بخشهای این جشنواره است که شامل طراحی و دوخت پوشش های عمومی است که البته باید در تولید آن به کاربردی بودن طرحها، بهره گیری از پوشش های بومی و سنتی ایران بویژه استان و رعایت حدود شرعی توجه داشت.

وی اظهار داشت: هنرمندان علاقمند می توانند آثار هنری خود را در بخش داستان، فیلمنامه کوتاه و آثار تجسمی شامل نقاشی، پوستر، کاریکاتور، نگارگری، خوشنویسی و خط نقاشی به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشهای دینی، تاریخی و کاربردی در سطح ملی و بومی همچنین پایان نامه های دانشجویی از موضوعات دیگری است که در این جشنواره گنجانده شده است.

ربانی آخرین مهلت ارسال آثار را 20 آبانماه 88 اعلام کرد و افزود: نمایشگاهی از برگزیده آثار رسیده به جشنواره ، آذرماه امسال در محل برگزاری مراسم اختتامیه به نمایش در خواهد آمد و به نفرات برتر هر بخش نیز به ترتیب نفر اول سه میلیون ریال، نفر دوم دو میلیون ریال و نفر سوم یک میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

رئیس حوزه هنری گلستان بیان داشت: پوشش و عفاف در فرهنگ ملی و دینی ما ایرانیان از جایگاه والایی برخوردار است و این فرهنگ در رفتارهای شخصی و اجتماعی مردم کشورمان تأثیر بسزایی دارد امیدواریم تا با پرداختن به گوشه هایی از فرهنگ پوشیدگی و آراستگی ایرانی در ارتقای این فرهنگ گامهای موثرتری برداریم.