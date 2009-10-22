وزیر صنایع و معادن از شهرک صنعتی استان قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی اکبر محرابیان صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان قزوین از شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.

وزیر صنایع با حضور در شرکت سکویا پارس تولید کننده انواع ظرفهای چوبی در جریان روند تولید در پیشرفت این واحد صنعتی قرار گرفت.

شرکت سکویا پارس سالانه 11 هزار ورق HDF ، پانزده هزار متر مربع روکش PVC ، صد و بیست هزار متر مربع چاپ روی چوب، 72 هزار متر مربع وسایل اداری چوبی، 360 هزار متر مربع درب MDF و 360 هزار متر مربع کابینت چوبی تولید می کند و زمینه اشتغال 150 نفر در این واحد فراهم شده است.

وی به همراه مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور، استاندار قزوین و دو تن از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این سفر ضمن افتتاح شرکت سرامیک برلیان و شرکت قطعات پیش ساخته فلزی کیان و بازدید از چند شهرک و واحد صنعتی کلنگ احداث شهرک صنعتی شال را نیز به زمین خواهد زد.