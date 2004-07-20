هشت تيم برتر رشته هاي واليبال و فوتسال مشخص شدند

به گزارش خبرنگار"مهر" در رشته واليبال دانشگاههاي مازندران ، صنعتي شاهرود ، پيام نور ، الزهرا ، بيرجند ، شيراز ، صنعتي امير كبير و تهران به دور دوم راه يافتند .

در رشته فوتسال در گروه اول دو تيم سيستان و بلوچستان و تبريز در گروه دوم دانشگاههاي رازي كرمانشاه و كردستان ، در گروه سوم تيم هاي پيام نور و تهران و در گروه چهارم دانشگاههاي مازندران و يزد به دور دوم راه يافتند .

در رشته بسكتبال نيز 8 ديدار در دور دوم برگزار خواهد شد و تيم هاي امير كبير با شهر كرد ، صنعتي اصفهان با شيراز ، تهران با پيام نور ، الزهراء با گرگان ، شهيد بهشتي با علامه طباطبايي ، خواجه نصير الدين طوسي با باهنر كرمان و صنعتي شريف با اصفهان ديدار خواهند كرد .

در رشته هندبال نيز 8 ديدار در سالن شهداي پالايش نفت انجام خواهد شد . در رشته تنيس روي ميز مسابقات در رشته هاي انفرادي و دوبل ادامه خواهد يافت . در رشته بدمينتون نيز رقابت ها در بخش تيمي ، دوبل و آزاد پيگيري خواهد شد .

اين مسابقات روز گذشته ( دوشنبه) برگزار نشد و از امروز ( سه شنبه) تا جمعه دوم مرداد ماه ادامه خواهد داشت .

