برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای شعر پایداری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره یاد شده، سومین جشنواره استانی شعر پایداری نیز برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: 517 قطعه اثر به زبان های ترکی و فارسی از 256 شاعر استان های آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی به دبیرخانه این دو جشنواره واصل شد که مورد داوری شش نفر از اساتید دانشگاهی قرار گرفت.

نجفی درباره اهداف برگزاری این جشنواره ها گفت: احیا حماسه های هشت سال دفاع مقدس و دلاورمردی های رزمندگان اسلام، مروری بر حماسه های دوران هشت سال دفاع مقدس، تقویت روحیه مقاومت و ایثار در جامعه و کشف استعدادهای این حوزه از مهمترین اهداف است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با بیان اینکه اشعار دفاع مقدس، اشعار الهام گرفته از مضامین عاشورایی و اشعار مرتبط با موضوعات لبنان و فلسطین سه محور این جشنواره هاست، اعلام کرد: از صاحبان سه اثر برگزیده در هر محور تجلیل خواهد شد، ضمن اینکه آثار منتخب نیز در قالب کتابی منشر و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی ملاک داوری آثار، صور خیال، قدرت بیان، القای عاطفی، موسیقی و آهنگ شعر، خلاقیت و دید تازه و نیز محتوای ساختاری شعر بوده است.

نجفی خاطرنشان کرد: تجلیل از پنج پیشکسوت شعر پایداری و برگزاری کارگاه های آموزش مبانی شعر دفاع مقدس از برنامه های جنبی نخستین جشنواره منطقه ای و سومین جشنواره استانی شعر پایداری است.