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۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای شعر پایداری در تبریز

برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای شعر پایداری در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز از برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای شعر پایداری همزمان با سالروز میلاد باسعادت امام رضا(ع) در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره یاد شده، سومین جشنواره استانی شعر پایداری نیز برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: 517 قطعه اثر به زبان های ترکی و فارسی از 256 شاعر استان های آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی به دبیرخانه این دو جشنواره واصل شد که مورد داوری شش نفر از اساتید دانشگاهی قرار گرفت.

نجفی درباره اهداف برگزاری این جشنواره ها گفت: احیا حماسه های هشت سال دفاع مقدس و دلاورمردی های رزمندگان اسلام، مروری بر حماسه های دوران هشت سال دفاع مقدس، تقویت روحیه مقاومت و ایثار در جامعه و کشف استعدادهای این حوزه از مهمترین اهداف است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با بیان اینکه اشعار دفاع مقدس، اشعار الهام گرفته از مضامین عاشورایی و اشعار مرتبط با موضوعات لبنان و فلسطین سه محور این جشنواره هاست، اعلام کرد: از صاحبان سه اثر برگزیده در هر محور تجلیل خواهد شد، ضمن اینکه آثار منتخب نیز در قالب کتابی منشر و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی ملاک داوری آثار، صور خیال، قدرت بیان، القای عاطفی، موسیقی و آهنگ شعر، خلاقیت و دید تازه و نیز محتوای ساختاری شعر بوده است.

نجفی خاطرنشان کرد: تجلیل از پنج پیشکسوت شعر پایداری و برگزاری کارگاه های آموزش مبانی شعر دفاع مقدس از برنامه های جنبی نخستین جشنواره منطقه ای و سومین جشنواره استانی شعر پایداری است.

کد مطلب 969056

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