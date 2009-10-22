به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی چهارشنبه شب در آئین معارفه خود به عنوان سرپرست جدید فرمانداری تبریز گفت: معتقدم مقبول ترین کارها پرداختن به مسایل دینی، فرهنگی و علمی مردم است که باید در اولویت قرار گیرد ضمن اینکه امور عمرانی و آبادانی نیز باید مد نظر باشد و با تمام توان تلاش خواهم کرد در مسیر سیاست های اجرایی رئیس جمهور حرکت کنم.

وی اضافه کرد: برای خدمت رسانی به مردم باید تمام امکانات نظام اسلامی بسیج شوند چراکه همدلی، همبستگی، مهر و محبت بین مسئولان کاراترین ابزار در خدمت رسانی است.

سرپرست جدید فرمانداری تبریز تاکید کرد: در این راه از تمام دلسوزان نظام به ویژه نیروهای ولائی و بسیجیان که ضامن بقای نظام اسلامی هستند بهره گیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "محمدعلی ذبیحیان" فرماندار سابق تبریز هم در سخنانی گزارشی از عملکرد 45 ماهه خود را ارائه کرد.

در این نشست از خدمات چهارساله محمدعلی ذبیحیان، فرماندار پیشین تبریز قدردانی و محمود چمنی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری تبریز معرفی شد.

نامبرده متولی 1337 تبریز و دانش آموخته کارشناسی علوم نظامی بوده و پیش از این فرماندار شهرستان های هریس و مرند و نیز جانشین نیروی مقاومت سپاه پاسداران آذربایجان شرقی بوده است.

در این نشست اعلام شد، محمدعلی ذبیحیان فرماندار سابق تبریز از این پس، مشاور امور زیربنائی و طرح های ملی استاندار آذربایجان شرقی خواهد بود.