ساماندهی و گسترش فعالیت تورهای گردشگری بانوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد صبح پنجشنبه در جلسه کار گروه بانوان و خانواده استان با اشاره به اهمیت ساماندهی تورهای ویژه بانوان و گسترش فعالیت این حوزه اظهار داشت: باید زمینه ای فراهم شود تا بانوان استان به ویژه زنان مناطق محروم با سفر به اقصی نقاط کشور و اماکن زیارتی بتوانند ابعاد معنوی و اجتماعی شخصیت خود را هر چه بیشتر بارور کنند.

وی در ادامه از مسئولین سازمان های تامین اجتماعی و میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خواست تا توجه و اهتمام بیشتری برای بیمه زنان صنعت گر قالیباف به عمل آورند .

در این جلسه نصرت الله سپهر معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان به ارائه گزارش در خصوص ساماندهی و مجوز تورهای مسافرتی ویژه بانوان پرداخت .

در ادامه جلسه محمد رضا پاکدامن رئیس سازمان تأمین اجتماعی استان به ارائه گزارشی از وضعیت کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و زنان قالیباف تحت پوشش خدمات بیمه ای این سازمان پرداخت .

وی افزود: از مجموع 184 هزار و 586 نفر بیمه شده حدود 22 هزار نفر از افراد بیمه شده زن هستند که 16 هزار و 800 نفر از آنان بیمه شده اجباری می باشند .

در این جلسه تعدادی از کارشناسان حاضر به ارائه گزارش از عملکرد دستگاه های مربوطه خود پرداختند.