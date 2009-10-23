ارزشگذاری برای زنان در جامعه به نسبت کشورهای منطقه در نقطه مطلوب قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر اردشیر انتظاری پنج شنبه شب در همایش "آسیب شناسی مشکلات و حقوق دختران جوان" اظهار داشت: وجود روزها و نمادهایی چون "روز دختر" خود نشان از وجود تبعیض هایی است که گویی می خواهیم بوسیله چنین روزهایی آنها را جبران کنیم.

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دختران جامعه ما از حیث برخورداری از امکانات اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند، بیان داشت: توانایی ها و استعدادهای فراوانی در میان دختران وجود دارد ولی به دلیل وجود محدودیت های فرهنگی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد، این استعدادها بارور نمی شوند.

وی ادامه داد: به این ترتیب بخش عظیمی از سرمایه های ملی و اجتماعی ما هدر می رود و این بیش از اینکه به دختران آسیب برساند به کل جامعه آسیب می رساند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به اینکه مسئله دختران محدود به جامعه ایرانی نیست، افزود: در افغانستانی که در مجاورت ما قرار گرفته است، آمار جمعیت آن تا چند وقت پیش بر اساس تعداد مردان آن اعلام می شد همچنین در کشورهای عربی جنوب کشورمان، زنان و دختران با مشکلات و تبعیض های عدیده ای روبرو هستند.

وی یادآور شد: با توجه به کشورهای موجود در منطقه از این حیث در وضعیت مطلوب تری نسبت به آنان قرار گرفته ایم اما با آرمانهایی که برای یک جامعه اسلامی در نظر گرفته شده است، فاصله داریم.

انتظاری با انتقاد از جایگاه و ارزشگذاری غلط برتری پسران در مقابل فرزندان دختر به دلیل نگاه سنتی و کارکردهای اقتصادی پسران، افزود: بر اساس آموزه های دینی و قرآنی خانواده ای می تواند نام خانواده به خود بگیرد که بر اساس شفقت و مهرورزی بنا شده باشد و نه بر اساس کارکرد اقتصادی.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی معیارهای همسرگزینی تغییر کرده است، یادآور شد: باید به این سئوال پاسخ داده شود که آیا به رغم تغییر فضاهای همسرگزینی آیا هم اکنون معیارهای اسلامی را در این باب داریم یا نه که البته متاسفانه هنوز در مسئله همسرگزینی معیارهای اسلامی را فرهنگ سازی نکرده ایم.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وجود ناهنجاریهای موجود در جامعه را ناشی از باب نشدن معیارهای اسلامی در همسرگزینی دانست و افزود: از آنجا که فضاهای به‌هنجار همسرگزینی نداریم همه فضاهای ما دچار بی هنجاری همسرگزینی می شوند یعنی همه جا ممکن است همسرگزینی انجام گیرد.

دکتر انتظاری ناهنجاریهای آرایشی و پوششی موجود در جامعه را ناشی از ناهنجاریهای به وجود آمده در همسرگزینی دانست و افزود: تا زمانی که این ناهنجاریهای همسرگزینی اصلاح نشود، نمی توان دورنمای مناسبی برای اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی موجود در میان دختران ترسیم کرد.

این استاد جامعه شناسی پایین بودن سن ازدواج، اجبار به ازدواج های ناخواسته، محدودیت در منزل و عدم استفاده از امکانات عمومی را از مشکلات پیش روی دختران برشمرد و ادامه داد: تقویت فرهنگ مادری در جامعه تنها راه مقابله با تبعیض های موجود است.

وی تاکید کرد: متاسفانه روز مادر و روز دختر گوش فلک را کر می کند ولی مسئله مادری و ارزشمند شدن آن هرگز تبیین و فرهنگ نشده است.