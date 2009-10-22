سالانه 10 هزار نفر به مشترکان آب شهری هرمزگان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این افزایش تعداد مشترکان با توجه به کمبود منابع آبی در سطح استان نیازمند تلاشی مستمر ضمن ایجاد منابع جدید آبی برای رفع مشکلات تامین آب شرب استان هرمزگان است.

خادمی بیان داشت: با توجه به رشد و توسعه صنعتی و به دنبال آن افزایش روز افزون جمعیت و افزایش نیاز آبی، انتظار می رود با تلاش و همفکری کارشناسان مطلع و متخصص در مسائل آبی و راه اندازی و توسعه آب شیرین کن ها به عنوان منابع جدید آبی در شهرهای استان به ویژه شرق استان و بهره مندی از شیوه های نوین شیرین سازی آب دریا، تنشهای بی آبی و کم آبی را در شهرهای استان هرمزگان به حداقل برسانیم.

خادمی همچنین با اشاره به بهره برداری از پروژه های آب شیرین کن هرمز و فین به عنوان منابع جدید تامین آب عنوان کرد: با ایجاد این منابع جدید توانسته ایم وضعیت نسبتا پایدار آبی را در شهر های استان ایجاد کنیم.