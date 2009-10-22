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۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

شش سربازخانه نزاجا در شمال کشور مستقر است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه شمال شرق کشور گفت: لشکر 30 پیاده در سه استان شمالی دارای شش سربازخانه است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر سرتیپ مهدی تلکو ظهر پنجشنبه در نشست فرماندهان لشکر 30 گرگان افزود: این یگان با تدابیر فرماندهی لشکر و ارگانهای مختلف و مجموعه نیروی انسانی توانمند توانست به بخشی از اهداف تعیین شده دست یابد.

وی اظهار داشت: این یگان سال گذشته در بین یگانهای نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران رتبه اول را در زمینه های مختلف از جمله تمرینات تاکتیک بدست آورد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث معیشت کارکنان تلاشهای خوبی شده و این یگان تاکنون توانسته برنامه های تعیین شده را محقق کند.

فرمانده سابق لشکر 30 پیاده گرگان نیز گفت: حفظ ارزشها انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ضروری بوده و باید این ارزشها به نسلهای مختلف منتقل شود.

امیر سرتیپ 2 ستاد محسن ملک محمدی افزود: در حال حاضر که دشمنان ارزشهای ما را نشانه رفته اند، باید اصول و ارزشها را در جامعه ترویج داد.

وی عملیات تروریستی چند روز گذشته در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و شهادت جمعی از فرماندهان سپاه و مردم مظلوم را تسلیت گفت.

کد مطلب 969102

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