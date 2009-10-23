"معیارها در اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع قضاوت اخلاقی یکی از مهمترین مباحث در علوم شناختی و تجربی به شمار می‌رود.

به مدت چندین دهه این موضوع که به چه شیوه‌ای انسان به قضاوت اخلاقی می‌رسد، ذهن اندیشمندان حوزه‌های روانشناسی تجربی و شناختی، نظریه‌پردازان تکاملی و اقتصاد‌دانان رفتاری را به خود مشغول ساخته است.

آنها به دنبال بررسی کشف شهود اخلاقی و توصیف گوناگون از شیوه‌های رسیدن به قضاوت اخلاقی بوده و هستند.

نویسنده معتقد است که این اثر ممکن است به این موضوع که ما چه کاری انجام می‌دهیم یاری رساند علاوه بر این، این اثر می‌تواند به این موضوع که چه کاری باید انجام دهیم نیز پاسخ می‌دهد.

نویسنده کتاب آنتونی آپیا در این اثر با استفاده از رهیافت روانشناسی اخلاقی تجربی به ما جواب این پرسش فیلسوفان اخلاق را که قضاوت اخلاقی به چه صورت تبیین می‌شود، می‌دهد.