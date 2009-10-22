اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عصر چهارشنبه یک دیدار تدارکاتی بین تیم ‌های فوتبال تربیت یزد و ذوب‌ آهن نوین اصفهان برگزار شد که در این دیدار تیم تربیت یزد بر رقیب اصفهانی خود پیروز شد.

در این دیدار که در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد، تیم فوتبال تربیت یزد توانست با گل‌های دقیقه 77 مهدی طائفی و 83 ادموند آخومیانز با نتیجه 2 بر صفر بر مهمان خود به پیروزی دست یابد.

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان یزد آغاز شد

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقات آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان یزد در بخش بانوان در چهار گروه سنی 19 تا 16 سال، 27 تا 35 سال، 36 تا 45 سال و 45 سال به بالا از صبح پنج‌شنبه در سالن مجتمع بانوان کوثر در صفائیه، بلوار پاسداران آغاز شد.

مسابقات آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان یزد به مناسبت هفته تربیت‌ بدنی و ورزش در بخش آقایان نیز در چهار گروه سنی یاد شده از ساعت هشت صبح روز جمعه، اول آبان‌ماه جاری در محل سالن شهید صدوقی یزد برگزار خواهد شد.

مسابقات دومیدانی بانوان شهرستان یزد برگزار شد

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و ولادت حضرت معصومه (س)،‌ مسابقات دو و میدانی شهرستان یزد در بخش بانوان در ماده‌های 100 متر، 400 متر، 800 متر، پرش طول و پرتاب وزنه در ورزشگاه شهید نصیری با حضور 46 ورزشکار برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها در ماده صد متر، ندا سلمان اول، زهرا پسنده دوم و عاطفه احمدی سوم شدند. در ماده 400 متر نیز زکیه قادری، ندا سلمان و هانیه صادق‌پور به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در ماده 800 متر نیز مهدیه منتظری، کیمیا کاظمی و لیلا حیدری به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند. همچنین در ماده پرش طول نیز الهه ممتاز، مهدیه منتظری و مهدیه نظری‌منش بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

در ماده پرتاب وزنه نیز فائزه‌السادات پورمسجدی اول، زکیه قادری دوم و ریحانه سلطانی سوم شدند.

دیدار هفته سوم تیم فوتبال تربیت یزد برگزار نمی ‌شود

دیدار هفته سوم تیم فوتبال تربیت یزد از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور این هفته برگزار نخواهد شد. دیدار تیم تربیت یزد با تیم پیام مشهد در چهارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور لغو شد.

این بازی قرار بود امروز در مشهد برگزار شود که به دلیل تعلیق فعالیت‌های باشگاه پیام از سوی فدراسیون فوتبال، این بازی به زمان دیگری موکول شد.