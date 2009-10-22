به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد تخصصی علل کاهش تیراژ و راهکارهای مقابله آن ظهر امروز پنجشنبه با حضور سردبیران روزنامه های اعتماد، رسالت، مدیرمسئول ابتکار و عضو شورای سردبیری روزنامه جوان در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسین رشوند عضو شورای سردبیری روزنامه جوان با بیان اینکه تیراژ نشریات در ایران هیچوقت بالا نبوده تا الان بگوییم کم شده است گفت: فرهنگ چاپی یا مکتوب در ایران مغفول است و مردم بیشتر با فرهنگ شفاهی آشنا هستند. البته با توجه به توسعه روز افزون رسانه های دیجیتالی نگاهها تغییر کرده است.

وی به دلایل پایین بودن تیراژ نشریات از نگاه خود پرداخت و افزود: تولید ادبیات در روزنامه ها و نشریات پایین است و تا زمانی که اینگونه است رغبت مردم به روزنامه ها کم است. نکته دیگر این است که فاصله نگاه تحلیل روزنامه های ما با نگاه تحلیلی مخاطبان زیاد است. همچنین باید بدانیم نگاه جامعه به چه سمت و سویی است و بر اساس آن روزنامه مان را تولید کنیم.

محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار هم در سخنانش با تاکید بر جایگاه احزاب گفت: اگر ما احزاب پرمخاطب داشته باشیم قطعاً روزنامه های پرتیراژ هم خواهیم داشت و چون احزاب ما فراگیر نیستند به همان دلایل هم نمی‌توانیم رسانه فراگیر داشته باشیم پس باید به جای آسیب شناسی تیراژ پایین مطبوعات باید به آسیب شناسی احزاب و ناپایداری رفتار حزبی بپردازیم.

وی با بیان اینکه ما مدیران رسانه ها در ایران گرفتار دو مانع واقعی و توهمی هستیم افزود: مانع واقعی این است که همواره دولتها با مساوی دانستن خود با نظام برخورد با خودشان را برخورد با نظام تلقی می کنند و با توجه به اینکه بخش مهمی از اقتصاد ما با اقتصاد دولتی گره خورده رسانه ها گرفتار خودسانسوری می شوند و مانع از این می شود که مردم برای دغدغه های خود تریبونی بیایند.

مدیرمسئول روزنامه ابتکار همچنین رانتهای اطلاعاتی و معنوی را مهمتر از رانتهای مالی دانست و اضافه کرد: برخی رسانه‌ها می توانند از برخی رانتهای اطلاعاتی استفاده کنند و پشت صحنه برخی اخبار و رویدادها را بیان کنند که البته بیان برخی اخبار از این طریق برای یک نشریه مصونیت و اتفاقاً افزایش تیراژ و برای نشریه دیگر بازداشتگاهها و اعمال محدودیتها می شود.

محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت هم در این میزگرد با تاکید بر جایگاه ارتباطات شفاهی نسبت به ارتباطات مکتوب در انتقال معانی و پیامهای سیاسی در ایران گفت: تیراژ مطبوعات سیاسی در کشور پایین است و این به خاطر رعایت نکردن قواعد بازی است. برخی دوست دارند منافع و مصالح ملی را نادیده بگیرند و طبیعی است که با آنها برخوردهایی می‌شود. یکی از مشکلات ما در حوزه سیاسی عدم تعریف مدل معقول رقابت سیاسی است.

وی همچنین به نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار روزنامه ها را یکی دیگر از مشکلات بی توجهی مخاطبان به آنها و در نتیجه پایین بودن تیراژ روزنامه ها برشمرد.

بهروز بهزادی سردبیر روزنامه اعتماد هم سخنانش را با اشاره به پاسخگویی رسانه های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلویزیون و سایتها و خبرگزاریها به برخی نیازهای مخاطبان که پیش از این توسط مطبوعات تامین می شد گفت: در این شرایط روزنامه ها باید به آن چیزی بپردازند که سایر رسانه ها نمی‌توانند در حالی که در ایران روزنامه ها مجدداً خوراک فرآوری شده خبرگزاریها و سایتها را منعکس می کنند و بدتر از آن انتظار دارند مردم روزنامه شان را بخرند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید "آن چیزی که روزنامه ها می توانند سایر رسانه ها نمی توانند بیان کنند چیست؟" گفت: روزنامه ها باید به حواشی خبر بپردازند و اگر خبرگزاریها با استفاده از پنج عنصر خبری مطالبشان را بیان می کنند روزنامه ها بیایند چرایی و چگونگی مسائل را بررسی کنند و درباره آن تحلیلهای خبری بنویسند که البته این کار هم تخصص می خواهد و نباید آن را با اخبار تحلیل و یادداشت و مقاله خلط کرد.

بهزادی در ادامه با استقبال از حذف یارانه مطبوعات اضافه کرد: اگر یارانه ها برداشته شود محیطی به وجود خواهد آمد که در آن روزنامه ای که مخاطب دارد فروش می‌رود و روزنامه ای که مخاطب ندارد با کاهش تیراژ روبرو می‌شود.

این میزگرد با استقبال حسن رشوند عضو شورای سردبیری روزنامه جوان از پیشنهاد حذف یارانه مطبوعات بهزادی پایان یافت.