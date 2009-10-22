اعتراض هنرمندان به استفاده از موسیقی در شکنجه زندانیان گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شماری از موسیقیدانان آمریکایی کمپین مبارزاتی برای بسته شدن زندان گوانتانامو تشکیل دادند. این اقدام در اعتراض به استفاده سیا از آثار این هنرمندان در شکنجه زندانیان این زندان صورت گرفته است.

در همین راستا پرل جم،R. E. M.، ترنت رزنور و شمار دیگری از هنرمندان عرصه موسیقی آمریکا از تشکیل کمپین مبارزاتی بین المللی برای بسته شدن گوانتانامو خبر داده و خواستار خاتمه یافتن این شیوه غیرانسانی توسط سیا شدند.

به گفته توماس بلنتون از موسسه مطالعات امنیت ملی آمریکا، دولت این کشور برای بازجویی از زندانیان گوانتانامو از "بسته های موسیقی" به عنوان ابزار شکنجه استفاده می کند.

بر اساس اسنادی که به تازگی در مورد اقدامات سیا در گوانتانامو منتشر شده بازجویان این سازمان از قطعات موسیقی هنرمندان شناخته شده آمریکا برای شکنجه مظنونین حملات تروریستی در این زندان استفاده می کنند.

جین هاکربی از فعالان مرکز حقوق بشر نیویورک نیز از آثار برخی هنرمندان آمریکایی نام برده و می افزاید: شکنجه گران با بلند کردن صدای آثار این افراد اقدام به آزار زندانیان و وادار ساختن آنان به پاسخگویی می کنند.



این در حالی است که گزارشهای سیا که در دسامبر 2005 منتشر شده به کاربرد موسیقی با صدای بلند برای آزار زندانیان و جلوگیری از ارتباط زندانیان با یکدیگر در سلولهای گوانتانامو اشاره کرده است.