تجار خراسان جنوبی 840 میلیون تومان جایزه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اعطای 70 میلیارد ریال جایزه صادراتی طی چهار سال اخیر در استان خبر داد و افزود: در سال جاری 10 صادرکننده نمونه خراسان جنوبی تجلیل می شوند.

وی صادرات پایدار، محور توسعه را شعار روز ملی صادارات عنوان کرد و بیان داشت: بخش اقتصادی جوامع خصوصا در تولید وابسته به تولید پایدار و بازار مناسب می باشد.

میرشکار با اشاره به اینکه صادرات تحول عظیمی در اقتصاد و توسعه ایجاد می کند که این مهم نیازمند عزم ملی و توجه همگانی می باشد، خاطر نشان کرد: هر ساله برای پیشبرد اهداف صادرات یکسری سیاست ها و برنامه ریزی های زیربنایی در قالب برنامه راهبردی تنظیم می شود که در در جهت ایجاد زیرساخت ها و دستیابی به بهبود شرایط تجاری نقش مهمی دارد.

وی به شرایط رقابتی ویژه در کشورهای چین و ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان برنامه ریزی هایی در جهت ایجا بازار مناسبی در کشور افغانستان را نیز در دستور کار قرار داده است.

میرشکار از افتتاح آزمایشگاه نمونه برداری و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی در هفته جاری خبر داد و گفت: این آزمایشگاه با صرف هزینه دومیلیارد تومان راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع اعتبارات هزینه شده جهت راه اندازی این آزمایشگاه بالغ بر 250 میلیون تومان کمک های بلاعوض دولتی می باشد.

میرشکار به اعزام هرساله تجار استان به سایر کشور جهت بازاریابی اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته هیئت تجار خراسان جنوبی به چین اعزام و امسال نیز این هیئت به هندوستان اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه هر ساله نمایشگاه های تخصصی جهت شناخت و ارتباط بین صادرکنندگان، تولید کنندگان و شناخت بازریابان برگزار می شود، عنوان کرد: در سال جاری نیز در این راستا 20 نمایشگاه برنامه ریزی شده است.

میرشکار کمک بلاعوض به تجار برای حضور در نمایشگاه های خارج از کشور، آموزش و تحقیقات و بازاریابی خارجی، حمایت از تشکل های صادراتی و.. را از مهمترین اقدامات این سازمان برشمرد.

وی به ارائه خدمات الکترونیک در سازمان بازرگانی اشاره کرد و گفت: سیستم اکترونیک ثبت سفارش تحت عنوان ثبتارش، سیستم پرداخت الکترونیک جوایز تحت عنوان یارانش و سیستم الکترونیک انتخاب صادرکنندگان نمونه تحت عنوان نمونش از جمله سیستم های خدمات الکترونیک هستند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ، پایانه صادراتی، انعقاد قرداد تعرفه ترجیحی با افغانستان، معافیت ماشین آلات و دستگاه های خطوط تولید از یکسری عوارضات و کمک به مکان نمایشگاه دائمی را از جمله مهمترین پیشنهادات این سازمان برای سفر سوم هیئت دولت به این استان برشمرد.