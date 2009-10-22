به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا ایزدی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش آمار و برنامه ریزی در تالار خلیج فارس منابع طبیعی گرگان افزود: در مجموع 10.7 درصد ساختمانهای شهری و 14 درصد ساختمانهای روستایی دارای قدمت بالا بوده که این آمار هشدار دهنده هستند.

وی اظهار داشت: براساس سرشماری سال 85 حدود 15 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در کشور شناسایی شد که 17 میلیون خانوار در آن سکونت دارند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که حدود 15 درصد عمر ساختمانهای استانهای شمالی بیش از 30 سال بوده و این در گلستان نیز بین 10 تا 15 درصد ساختمانها بیش از 30 سال قدمت دارند.

به گفته ایزدی، بیش از 60 درصد ساختمانهای به صورت اسکلت فلزی، بتن آرمه و آجر آهن بوده و باید به کیفیت مصالح توجه بیشتری شود.

مدیرکل دفتر آمارهای زیربنایی و ساختمان مرکز آمار ایران گفت: استان گلستان از جمله استانهایی است که بین 40 تا 70 درصد ساختمانهای آن بادوام بوده و در استانهای سیستان و بلوچستان وضعیت بحرانی است و مصالح مناسب نیست.

وی متوسط نفر به ازای تعداد اتاق در هر واحد مسکونی را از دیگر شاخصهای مهم برشمرد و یادآورشد: در سیستان و بلوچستان بیش از دو نفر به ازای هر اتاق وجود دارد.

وی به سرانه مساحت زیربنا در مقایسه با کشورهای مختلف در ایران اشاره و اضافه کرد: در برخی استانها از 30 تا 38 متر مربع مساحت و در کل کشور مساحت زیربنا حدود 90 متر مربع است.

وی عنوان کرد: در کل کشور 32 درصد واحدهای مسکونی مناسب به نظر می رسند که 80 درصد زیربنا و امکاناتی مانند، آب، برق، توالت، حمام و .. دارا بوده و از مصالح بادوام ساخته شدند.

ایزدی افزود: در استان گلستان بین 20 تا 30 درصد مسکن مناسب بوده و رده دوم کشوری از نظر مسکن مناسب را داراست.