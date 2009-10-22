احداث سد هراز در اولویت برنامه دولت / تاخیر 30 ساله در توجه به سدسازی

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد رضا رحیمی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث سد هراز در مازندران با اشاره به اینکه بیش از 200 میلیارد تومان برای احداث این سد نیاز است، اظهار داشت: 90 میلیارد تومان برای جاده سازی و شروع عملیات اجرایی سد نیاز است.

وی با بیان اینکه تنها 200 میلیارد تومان برای احداث سد و شبکه آبی نیاز است، تصریح کرد: تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز سد باید به گونه ای باشد که در 4 سال دولت دهم این سد به بهره برداری برسد.

رحیمی خواستار همکاری مسئولان استانی و ملی از قوه مقننه و مجریه در خصوص اجرای این سد شد و خاطرنشان کرد: احداث این سد تنها با تعامل و جدیت مدیران و نمایندگان مجلس امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه از 70 درصد آب دنیا کمتر از یک درصد آن قابل شرب است، یادآور شد: سد هراز باید در 30 سال قبل ساخته می شد.

معاون اول رئیس جمهور به وجود 190 سد کوچک و بزرگ در کشور اشاره کرد و گفت: در 30 سال گذشته سدسازی در کشور 10 برابر شده است.

وی تاخیر در احداث سد هراز و بی توجهی به جمع آوری آبهای سطحی در کشور را تاسف آور خواند و اظهار داشت: سد هراز اگر زودتر از این ساخته می شد حدود 30 میلیارد تومان سالانه برای کشاورزان منفعت داشت.

رحیمی افزود: امروز عملیات اجرایی این سد با بودجه کمی آغاز شده ولی با استفاده از همه پتانسیل های موجود می توان، موجبات تامین اعتبار احداث این سد را فراهم کرد.