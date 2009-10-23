مقالات جدید درباره آمارتیا سن گردآوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقالات توسط گروهی از اندیشمندان برجسته درباره آرای فلسفی و اقتصادی آمارتیا سن نگاشته شده‌اند.

کریستوفر موریس، استاد فلسفه دانشگاه مریلند، این مقالات را در کتابی باعنوان "جدیدترین مقالات درباره آمارتیا سن" که به‌تازگی از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده، گردآوری کرده است.

ارجاع، انتخاب و عقلانیت اثر پراسانتا کاتانیک، اخلاق و اقتصاد اثر کریستوفر موریس از جمله مقالاتی هستند که توسط موریس گردآوری شده‌اند.

آزادی در اندیشه "سن" و نظریه انتخاب اجتماعی اثر کوین رابرت سایر مقالاتی هستند که توسط موریس جمع‌آوری شده‌اند.

آمارتیا سن به داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور است. البته ‌نظرات و آرای سن عمدتاً متأثر از چهار شخصیت عمده در تاریخ اندیشه است. آرای "سن" متأثر از ارسطو، آدام اسمیت، مارکس و جان رالز است. سن آمیزه‌ای از اندیشه‌هایی است که این اشخاص با خود دارند.

"سن" در سال 1998 برنده نوبل اقتصاد شد. علت اعطای این جایزه کوششهای او در تبیین هرچه روشن‌تر مباحث فقر و نابرابری و قحطی بود.