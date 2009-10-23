  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

مقالات جدید درباره آمارتیا سن گردآوری شدند

مقالات جدید درباره آمارتیا سن گردآوری شدند

جدیدترین مقالات درباره آرا و اندیشه‌های آمارتیا سن توسط کریستوفر موریس گردآوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقالات توسط گروهی از اندیشمندان برجسته درباره آرای فلسفی و اقتصادی آمارتیا سن نگاشته شده‌اند.

کریستوفر موریس، استاد فلسفه دانشگاه مریلند، این مقالات را در کتابی باعنوان "جدیدترین مقالات درباره آمارتیا سن" که به‌تازگی از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده، گردآوری کرده است.

ارجاع، انتخاب و عقلانیت اثر پراسانتا کاتانیک، اخلاق و اقتصاد اثر کریستوفر موریس از جمله مقالاتی هستند که توسط موریس گردآوری شده‌اند.

آزادی در اندیشه "سن" و نظریه انتخاب اجتماعی اثر کوین رابرت سایر مقالاتی هستند که توسط موریس جمع‌آوری شده‌اند.

آمارتیا سن به داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور است. البته ‌نظرات و آرای سن عمدتاً متأثر از چهار شخصیت عمده در تاریخ اندیشه است. آرای "سن" متأثر از ارسطو، آدام اسمیت، مارکس و جان رالز است. سن آمیزه‌ای از اندیشه‌هایی است که این اشخاص با خود دارند.

"سن" در سال 1998  برنده نوبل اقتصاد شد. علت اعطای این جایزه کوششهای او در تبیین هرچه روشن‌تر مباحث فقر و نابرابری و قحطی بود.

کد مطلب 969142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها