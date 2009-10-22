خون سرداران شهید شوشتری و محمدی زاده حیات دین و قرآن را تغذیه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله احمد علم الهدی ظهر پنجشنبه در مراسم وداع مردم مشهد با سرداران شهید شوشتری و محمدی زاده افزود: انسانهایی که در پایداری عهد خدا صداقت دارند بخشی در مقام پایداری در این صداقت تا مرز جان دادن پیش رفته و گروهی نیز در همین صداقت معاهده با خدا، مقاومت و پایداری خودشان را در شکل انتظار و رسیدن به نقطه فرصت جان دادن در راه حق ادامه می دهند و به هیچ عنوان حاضر نیستند خط حرکتی خود را تبدیل کنند.

امام جمعه مشهد گفت: آن روز که سفر شهادت در سایه رهنمودهای امام(ره) در 8 سال دفاع مقدس برای حیثیت اسلام و قرآن گشوده شد و انسانهایی صادق پس از دیگری در مرز این صداقت به شهادت رسیدند گروهی نیز در کنار آن جانباختگان برای تثبیت خط حرکتی شهادت در جامعه و نظام و انتقال آن به نسلهای دوم و سوم ماندگار شدند.

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: این ماندن به معنای عقب افتادگی و عقب ماندن از همسنگران ایثارگر و شهیدشان نبود بلکه آنها باید 20 سال تجربیات ودیعه آن روز حماسه اسلام را برای آنان که دفاع مقدس را لمس نکرده و در حد روایت و تصویر دیده اند منتقل کرده تا بستر شهادت اختصاصی برایشان فراهم شود.

وی با بیان اینکه شهادت عزیزان ثابت کرد که سفره شهادت بر چیده نشده گفت: آنها برای آینده این نظام و تداوم سربازی امام عصر(عج) در پهنه اختصاص به شهادت رسیدند و سنگینی تداون راهشان را بر دوش برادران ایثارگرمان قراردادند.

شوشتری منادی وحدت شیعه و سنی در جنوب شرق کشور بود

استاندار خراسان رضوی یز در این مراسم گفت: شوشتری منادی وحدت شیعه و سنی در جنوب شرق کشور بود که با خون خود این راه را پایدار کرد.

وی افزود: برخی از رزمندگان در روز اول دفاع مقدس شهید شدند و برخی پس از یک سال و یا چند سال به درجه شهادت رسیدند، اما سردار سرلشکر شوشتری 30 سال در دفاع بود.

وی به رشادتهای سردار سرلشکر شوشتری در مقابله با اشرار و ضد انقلابیون در منطقه غرب کشور اشاره کرد و ادامه داد: شوشتری منادی وحدت شیعه و سنی در جنوب شرق کشور بود که با خون خود این راه را پایدار کرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در شهادت سردار شوشتری، سردار محمدزاده و بسیجی شهید شهدفروش، برای خودمان ناراحت هستیم که این بزرگواران را از دست داده ایم، گفت: شوشتری به بزرگترین آرزوی خود که شهادت بود رسید و به دیدار دوستان خود شهید کاوه و همت و 23 هزار شهید استان های خراسان شتافت.

صلاحی افزود: سردار شوشتری بارها گفته بود من برای شهادت آماده ام و امروز به آرزوی خود رسیده است.