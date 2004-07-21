علي كفاشيان: سياست ما دفاع از هيات هاست

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين جلسه كه با حضور علي كفاشيان معاون فني وامور فدراسيونهاي ورزشي، حجت اله خطيب مديركل تربيت بدني استان تهران، حسن ميرزا آقاي بيك معاون فني و ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران و محمد معاني رييس دفتر امور مشترك هياتهاي ورزشي استان تهران و تمامي روساي هياتهاي ورزشي استان تهران برگزار شد، ابتدا حسن ميرزا آقا بيك، گزارشي از عملكرد فني و ورزشي مربوط به فعاليتهاي چهار ماهه گذشته هياتهاي ورزشي استان تهران ارائه و سپس تني چند از روساي هياتهاي ورزشي استان تهران به ارائه گزارش شفاهي پرداختند.

سپس علي كفاشيان معاون فني و امور فدراسيونهاي ورزشي كشور به ايراد سخن پرداخته و در خصوص فعاليتهاي جاري و آتي هياتهاي ورزشي استان تهران مطالبي را ايرا نمود. وي در طي سخنان خود با اشاره به برگزاري خوب اينگونه جلسات فني، از مديريت خوب ورزشگا شهيد فيانوري كه بواسطه اعمال مديريتي صحيح قبول مسووليت نموده اند، تقدير و تشكر نمودند.

كفاشيان اعلام نمود كه چون من قبلا و در سنوات گذشته و در سمت رييس هيات دو و ميداني استان تهران فعاليت داشته ام، ازمشكلات شما روساي محترم هياتها به خوبي آگاه و وافقم.

وي وجود عشق و علاقه و انجام خدمت به نوجوانان و جوانان عزيز استان تهران، را به عنوان اصلي ترين انگيزه كاري همكاران محترم بر شمرده و تنها انگيزه كاري خود راملاقات با زحمتكشان ورزش استان و دلجويي و دلگرمي در اين جلسات و جلسات مشابه مطرح نمودند.

كفاشيان در ادامه سخنان خود از سختي كار در تهران سخن گفته و اعلام نمود كه با توجه به امكانات قليل و اندك موجود در شهر تهران، كار ارزشمند و قابل توصيف وتقدير روساي زحمت كش هياتهاي ورزشي استان تهران در كسب نتايج ملي، بين المللي و جهاني كاري سترگ و تحسين برانگيز است.

وي در ادامه سخنان خود به ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر في ما بين هياتها و فدراسيونها اشاره كرد و از مسوولان ورزش استان تهران خواستند كه با هرچه فعالتر كردن هياتهاي مناطق مختلف تهران بزرگ و شهرستانهاي تابعه استان تهران ياور اصلي فدراسيونها و نهايتا ياور ورزش كشور باشند.

معاون فني و امور فدراسيونهاي ورزش كشور به اهتمام در امر تشكيل و برگزاري كلاسهاي درجه 3 مربيگري و داوري توسط هياتهاي ورزشي استان تهران پرداخته و تاكيد كردند از معاون فني و ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران انتظار دام كه تحقق اين امر آموزشي را تضمين نمايند.

كفاشيان با اعلام اين مطلب كه سياست ما سياست دفاع از هياتهاست به تداوم اين جلسات در ماههاي آينده تاكيد كرد و اعلام نمود كه من هيچ گاه از عملكرد مثبت و روند و روبه رشد هياتهاي ورزشي تهران غافل نبوده و نيستم و اگر بعضا انتقادهايي را در برخي از دوره ها و زمانهاي خاص و آنهم از برخي از هياتهاي استان داشته ام، قصدم تحريك و آنها تحريك مثبت همكاران گراميم در اين نهادهاي بسيار زحمتكش و كاملا مردمي بوده است.

معاون فني و امور فدراسيونها، مسووليت ايجاد كاري نظارتي، حمايتي و كنترلي را به فدراسيونها و انجا كارهاي اجرايي را به هياتها برشمرده و اعلام نمودند كه اگر هياتهاي تهران فعال و كاملا مقتدر عمل نمايند فدراسيونهاي كشور كاملا فعال و مقتدر گشته و نهايتا سازمان تربيت بدني قوي تري خواهد شد.

كفاشيان در خاتمه از مديريت و معاونت فني و ورزشي اداره كل تربيت بدني به استان تهران تقدير و تشكر نمود و از ايشان خواستند تا با شناسايي و تهيه اسپانسر براي حمايت از كليه هياتهاي ورزشي استان تهران مدار جديد را ايجاد نمايند.