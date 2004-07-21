رييس هيات بيسبال استان تهران انتخاب شد

به گزارش خبرنگار" مهر"، انتخابات هيات بيسبال استان تهران روز 28 تيردرمحل آمفي تئاتراداره كل تربيت بدني استان تهران باحضور دبير فدراسيون بيسبال (محمدرضا كاشاني) و حسن ميرزا آقابيگ معاون فني ورزشي تربيت بدني استان تهران و اعضاي مجمع برگزار گرديده كه نادرشاملو به عنوان تنها نامزد شركت كننده در انتخابات با كسب تمامي آرا (هر 15 راي) به مدت 4 سال به سمت رياست هيات بيسبال استان تهران انتخاب گرديد. همچنين چراغي به سمت دبير هيات بيسبال استان تهران منصوب گرديدند.
پس از برگزاري انتخابات هيات بيسبال استان تهران نادر شاملو به سمت رئيس اين هيات انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار" مهر"، انتخابات هيات بيسبال استان تهران روز 28 تيردرمحل آمفي تئاتراداره كل تربيت بدني استان تهران باحضور دبير فدراسيون بيسبال (محمدرضا كاشاني) و حسن ميرزا آقابيگ معاون فني ورزشي تربيت بدني استان تهران و اعضاي مجمع برگزار گرديده كه نادرشاملو به عنوان تنها نامزد شركت كننده در انتخابات با كسب تمامي آرا (هر 15 راي) به مدت 4 سال به سمت رياست هيات بيسبال استان تهران انتخاب گرديد. همچنين چراغي به سمت دبير هيات بيسبال استان تهران منصوب گرديدند.
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