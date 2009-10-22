به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکرهای پاک سه تن از شهدای حادثه تروریستی استان سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران افزود: روح بزرگ سردار سرلشکر شوشتری در کالبد محدود و دنیای پستی که محل عبور و گذر است، نمی گنجید و پس از 30 سال دفاع در عرصه های مختلف بال شهادت گشود.

وی گفت: شهید سردار سرلشکر پاسدار نورعلی شوشتری رزمنده ای دلاور، ولایت پذیر، وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، تلاشگر در توسعه و سازندگی، خاضع، زمان شناس و فرمانده ای تیزبین و با قدرت بود.

معاون رئیس جمهور، شهدا و به ویژه سردار سرلشکر شوشتری را سرمایه بزرگ انقلاب و نظام اسلامی دانست و با اشاره به رانده شدن اجداد سردار شوشتری از خوزستان به دلیل مبارزه با ظلم و ستم گفت: شوشتری با شیر حلال رشد یافت و تحت تاثیر تربیت دینی از سلحشوری، اخلاص و تدین برخوردار شد.

وی در مراسم تشییع سردار سرلشکر پاسدار نورعلی شوشتری، سردار سرتیپ پاسدار رجبعلی محمدزاده و بسیجی شهید سعدالله شهدفروش ادامه داد: شهدا سرمایه های ماندگار تاریخ هستند که با فدا کردن جان خود مسیر حق و حقیقت را روشن می کنند.

محمدی زاده در خصوص سردار سرلشکر شوشتری گفت: نورانیت از زمان جوانی تا دفاع دلیرانه در 8 سال دفاع مقدس و پس از آن در حوزه های سازندگی در وجود شهید شوشتری خانه کرده بود و در نهایت در راه وحدت و همدلی به خیلی عظیم شهدا پیوست.