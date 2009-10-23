راهیابی 70 نفر به مرحله نیمه نهایی جشنواره مشاعره رضوی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله شفیعی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله نخست داوری که به صورت تلفنی توسط هیئت داوران برگزار شد، 70 نفر به مرحله مسابقه نیمه نهایی راه یافته ‌اند که از این شمار 30 نفر از استان بوشهر هستند.

وی اظهار داشت: این افراد از 22 استان کشور در چهارمین جشنواره مشاعره رضوی شرکت کرده‌ اند که استا‌ن های بوشهر، چهارمحال بختیاری، لرستان و تهران بیشترین شرکت کننده را دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: افراد راه یافته به مرحله نیمه نهایی دوم آبان ماه به صورت حضوری به رقابت می‌ پردازند که داوری این بخش را دکتر اسماعیل آذر بر عهده خواهد داشت.

شفیعی افزود: از مجموع این تعداد شرکت کننده در مرحله نیمه نهایی 35 نفر به مرحله نهایی جشنواره که سوم آبان ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر برگزار می‌شود، راه می ‌یابند.

وی با بیان این که در مرحله نهایی نیز هشت نفر به عنوان برتر انتخاب شدند که سه نفر از آنان به صورت ویژه تجلیل می‌ شوند، گفت: سه نفر برگزیده کشوری ضمن دریافت هدایای جشنواره به مشهد مقدس برای حضور در مراسم اختتامیه جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا (ع) حضور یافته و اجرای برنامه دارند.

دبیر چهارمین جشنواره ملی مشاعره رضوی گفت: جوایز این جشنواره به هشت نفر اول تعلق می‌گیرد که به نفر اول علاوه بر اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره کمک هزینه سفر به حج عمره معادل پنج میلیون ریال و به نفر دوم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات معادل چهار میلیون ریال و نفر سوم کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل سه میلیون ریال تعلق می ‌گیرد.

چهارمین جشنواره ملی مشاعره رضوی روزهای دوم و سوم آبان ماه سال جاری در بوشهر برگزار می ‌شود.